《貨幣戰爭》作者：如今Fed已陷入困境 快跟進黃金！

針對美國聯準會 (Fed)3 月來的鴿派表現，《貨幣戰爭》作者 Jim Rickards 認為，Fed 在升息問題上的作為，暗示美國經濟正面臨重大問題。

Rickards 表示，Fed 為了應對下一次經濟衰退，過分收緊貨幣政策導致經濟放緩，Rickards 還指出，聯準會前主席柏南克 (Ben Bernanke) 過去極力支持降息，是導致美國陷入如今局面的重要原因之一，美國已無法脫身。

為了解決美國的通貨緊縮問題，Fed 前主席柏南奇一向支持降息。在接掌聯準會不久後，次貸危機與金融風暴等經濟衰退接連發生，為提振經濟成長，柏南克積極實施零利率與量化寬鬆等貨幣政策。

Fed 在 2007 年 9 月至 2008 年 12 月間連續 10 次降息，並將聯邦基金利率降至 0-0.25%，接近零利率，此後還進行 4 輪量化寬鬆 (QE) 與扭轉操作 (OT)。

面對經濟衰退危機，Rickards 認為黃金一直是充足的，只是目前每盎司 1300 美元的價格仍太低，當貨幣供應量提升時，金價可能達到每盎司 4 萬美元，便足以支撐商業和貿易。

黃金傳統功能為對抗物價上漲，當貨幣供給年增率上升時，過多的貨幣供應可能誘發未來物價的大幅上漲，對高物價的預期自然推高了黃金價格。

Rickards 表示，市場情緒低落時就是買進黃金的好時機，通貨膨脹將對黃金非常有利，並表示黃金的牛市是完整的，儘管受限於負面情緒，黃金牛市開始時仍較緩慢，但很快就會形成勢頭，因此現在跟進還不算晚。