貴金屬盤後─中美經濟數據轉強 股市上漲 黃金收低4.30美元

黃金期貨週一收低，中美兩國經濟活動數據上升，緩解了全球成長的擔憂，拉抬了股市，削弱了避險買盤，黃金受到壓力。道瓊週一收高達 329 點。

6 月黃金下跌 4.30 美元，或 0.3%，至每盎司 1294.20 美元。5 月白銀下跌 1.1 美分，或近 0.1%，至每盎司 15.099 美元。

上週，黃金收盤受到壓力，跌破每盎司 1300 美元關卡。交易最熱絡合約上季則收高約 1.1%，但大幅低於 2 月高點每盎司接近 1348 美元水準。

美國股市週一大幅上漲。中國公布 3 月製造業採購經理指數上升至 50.8，2 月為 49.9，為四個月來首度高於 50，提供了美國股市利多。

此外，供應管理協會 (ISM) 公布 3 月製造業指數上升至 55.3%，高於預期，2 月為 54.2%，創二年低點。

股市上漲，暗示避險需求消退，為黃金利空。美國債券價格下跌，殖利率上升，削弱不具利息的黃金吸引力，亦為貴金屬帶來壓力。美國 10 年期債券殖利率上升至 2.50%，上週五為 2.41%。

美元指數今日少有變動，上漲不及 0.1% 至 97.289。

分析師說，黃金價格今日下跌，無視美元走低，投資人焦點在全球債券殖利率反彈。中美貿易協定樂觀，亦使得貴金屬漲勢受阻。

商品期貨交易委員會 (CFTC) 公布倉位報告顯示，3 月 26 日結束的一週，投機性多頭倉位近來增加近一倍至 58000 口合約，却選錯了邊。

其他金屬交易方面，6 月鈀金上漲 50 美元，或 3.7%，收於每盎司 1391.80 美元。鈀金為重要的工業金屬，過去幾個交易日，持續創新高點後，走勢開始動盪。

7 月白金上漲 1.20 美元，或 0.1%，收於每盎司 855.30 美元。

5 月銅下跌 1.15 美分，或 0.4%，收於每磅 2.9245 美元。