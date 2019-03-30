貴金屬盤後─黃金收高3.20美元 英國脫歐協議再遭國會否決

黃金價格昨日創下自 8 月 13 日以來最大單日跌幅後，週五反彈收高。

6 月黃金上漲 3.20 美元，或 0.2%，至每盎司 1298.50 美元，盤中高點為 1304.60 美元。

2019 年第一季，黃金上漲約 1.2%，但本週則下跌逾 1%，本月下跌約 1.4%。

有專家說，黃金為避險資產，未來幾個月可望進一步走高。擔憂全球經濟減緩及英國脫歐的政治局勢，對黃金屬利多。

週五，英國國會第三度否決了梅伊首相的英國脫歐協議，增加了英國無序脫歐的可能性。所謂的硬脫歐對風險性資產屬利空，對黃金則屬利多。

分析師說，黃金有許多利多因素，如英國脫歐，及央行買盤。預期黃金將能上漲，但短期內，走勢可能震盪。預期 4 月交易範圍約在 1260 至 1360 美元之間。

美元指數週五上漲近 0.1%，本週上漲 0.6%，本月上漲 0.9%。

全球成長遲緩的擔憂，壓低了本週股市，債券價格則上漲，殖利率走低。債券殖利率下降，推升了黃金買盤。但債券價格上漲，亦推升了美元。美元上漲又對黃金構成壓力。

週五，美國 10 年期債券殖利率上升至 2.416%，但仍接近 15 個月低點。美國股市則上漲，中美貿易談判進展為利多。

近來報導顯示，中國表示願意在貿易問題上讓步，包括智慧財產權。財政部長梅努欽週五亦說，昨晚在北京，他與中國貿易官員的晚宴，成果良好。雙方重啓協商，有望結束貿易爭議。

分析師說，儘管短期下跌，但黃金的長期展望，仍屬利多。

其他金屬交易方面，5 月白銀上漲 13.7 美分，或 0.9%，至每盎司 15.110 美元。5 月銅上漲 6.25 美分，或 2.2%，至每磅 2.936 美元。

7 月白金上漲 10.30 美元，或 1.2%，收於每盎司 854.10 美元。

6 月鈀金上漲 32.10 美元，或 2.5%，收於每盎司 1341.80 美元。週四，6 月鈀金大跌近 8% 至每盎司 1309.70 美元，創 1984 年以來，最大單日美元跌幅。