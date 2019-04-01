日央行短觀：製造業在景氣看法上 出現6年多來最大減幅

日本央行在週一 (1 日) 上午發表了 2019 年最新的企業短期經濟觀測調查，大型製造業在衡量景氣變動方向的常用指標「擴散指數」(Diffusion index，DI)，較上次 2018 年 12 月的調查時下挫 7 個點數至 12 點，出現近 2 季以來的首度惡化。也是自 2012 年 12 月下降 9 個點數以來，所出現過的最大降幅。

由於中國等國的經濟趨緩，以及半導體等 IT 相關產業在需求面作出調整，都是指數下降的背後原因。

日本央行的企業短期經濟觀測調查，每 3 個月會針對景氣現狀與展望，來對日本約 1 萬家的企業進行調查。而這次的調查期間，是在今年 2 月下旬到 3 月底止。

在景氣的看法方面，對於具代表性指標角色的大型製造業回答「景氣佳」的企業比例，在減掉回答「景氣差」的企業比例後，點數為 + 12。這個數字較上一季減少了 7 點，也是在近 2 季以來首次出現惡化。也低於路透社所整理出的業界預估中間值 + 14。

日企對於景氣看法的演變 (圖：翻攝自日本央行公布資料)

惡化的幅度也是繼 2012 年 12 月之後，6 年 3 個月以來最大的。在中國經濟發展降溫，及半導體等 IT 方面的需求趨緩的影響下，工具機及金屬製品等業界的業績退步更是顯著。

而在另一方面，大型非製造業也出現了退步，指數為 + 21 點，較上一季減少了 3 點，出現近 2 季以來的首度惡化。

在中小企業方面，製造業為 + 6，較上一季下滑 8 個點數，出現近 3 季的首度惡化。非製造業為 + 12，較上一季提升 1 個點數，連續 3 季呈現改善。

對於景氣的未來展望，大型製造業為 + 8，大型非製造業為 + 20，在態度上都較過去來的保守。由於全球未來的經貿情勢混沌不明，企業們在景氣的看法上也愈趨慎重。