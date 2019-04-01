經濟放緩擔憂消退 印度Sensex指數大反彈 創下歷史新高

隨著市場對全球經濟成長擔憂的消退，資金流向新興市場，在投資人對印度央行二度降息及總理莫迪 (Narendra Modi) 將當選連任的預期下，印度股市繼三月上漲近 8% 後，四月第一個交易日再度衝高，突破去年 8 月的歷史高點，再創歷史新高。

印度 Sensex 指數三月上漲近 8% 後，月線收在 38673 點，已逼近去年 8 月 28 日創下的歷史新高 38938 點；周一盤中大漲逾 300 點，一度突破 39000 點，再度創下歷史新高。

印度 Sensex 指數今天突破 390004 點，創下歷史新高。(來源：Bloomberg)

彭博報導，印度股市創下新高，主要是因市場預期 4 月 4 日印度央行利率政策會議將再度降息，此外，中國最新公布的製造業 PMI 指數重回榮枯線之上，也緩解了市場對全球經濟放緩的擔憂。

目前印度內外資金充沛，持續流入印度股市及債市，外資今年以來流入印度股市超過 70 億美元，為亞洲最大的吸金市場，從外資使用額度來看，目前已回升至 70% 以上。

法國巴黎銀行表示，看好印度股市獲利前景，將評等調升至「增持」； Centrum Broking Pvt 高級副總裁兼財富研究負責人 Jagannadham Thunuguntla 表示，印度股市主要受到外資回流和經濟成長復甦的帶動而上漲。

高盛也看好印度股市表現，預估未來 12 個月內，印度 NIFTY 指數可望較目前水準，再漲近 9%，尤其看好金融、工業類股。