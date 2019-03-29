近7成製造業2月景氣亮「藍燈」 惟廠商對未來半年已轉趨樂觀

台灣經濟研究院今 (29) 日公布 2 月整體製造業景氣信號值 10.18 分，較上月略增 0.26 分至 10.18 分，不過，燈號連續 4 個月見代表衰退的「藍燈」，製造業廠商有近 70% 均亮藍燈，不過，台經院指出，隨著美中貿易緊張情勢略為和緩，製造業廠商對未來半年已轉趨樂觀。

台經院說明，全球經濟需求放緩，加上國內春節連假影響廠商提前至 1 月出貨，使 2 月進出口、外銷訂單、生產指數等數據表現皆較去年同期相比衰退。

不過，受惠於國內金融市場和國際油價皆延續年初以來的反彈走勢，加上美中貿易緊張情勢略為和緩，製造業廠商對未來半年景氣看法轉為樂觀，拉抬經營環境面指標表現。

就 2 月景氣信號各主要組成項目觀察，有 2 項分數減少、2 項增加、1 項持平，合計信號值增加 0.26 分，其中以經營環境面增加 0.18 分增幅最大，其次為需求面增加 0.14 分，售價面和原物料投入面則分別減少 0.05 分、0.01 分，成本面則維持與上月相同。

而從不同燈號的消長來看，藍燈比重由 60.17% 增至 69.11%，黃藍燈由 33.55% 大減至 21.13%，綠燈由 5.33% 增加至 7.79%，代表景氣揚升的黃紅燈比重為 1.97%，而本月無代表繁榮的紅燈。