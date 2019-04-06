選舉也擋不了 去年Q4房價漲聲響起

【文 / 住展雜誌】

去年第四季，全台籠罩在九合一大選之中，房地產市況冷冷清清。但讓人意外的是，房價並未因此而下跌，反而還逆勢往上漲，而且多個縣市走勢一致……

據住展雜誌統計，北台灣去年各縣市新成屋、預售屋房價表現漲多跌少，其中又以桃園市、台北市單季分別大漲逾二％最多。唯一下跌的只有宜蘭地區，但跌幅已收斂至一％以內。

北市氣盛 連漲兩季

台北市去年新建案房價來到八五點一萬／坪，較去年上揚一點九萬／坪、季漲幅逼近約二點三％。若與前年同期相比，年漲一點八萬／坪、年漲幅近二點二％，其中又以南港漲幅較大。

去年，台北市新成屋與預售屋建案價格連袂上揚，一甩過去「預售屋氣盛、新成屋氣衰」的狀況，漲幅擴大逾兩個百分點，是一四年房市反轉以來，單季漲幅最大的一季，且年漲幅由負轉正。

新北市去年新建案房價為三八點五萬／坪，較上季上漲〇點九萬／坪、季漲幅近一點九％，且與前年同期房價一致，意味著近一年來新建案房價持平未下跌。

如果區分預售、新成屋兩塊來看，新北市去年預售屋建案價格漲幅較明顯，像板橋、土城等地，都是由預售屋建案帶頭領漲。在個別行政區部份，以蘆洲、中和、永和、淡水等地的房價表現較佳，漲幅較其他區域大一些。

叫我第一名 桃園漲最多

桃園市是去年漲幅最強勁的縣市，房價彈升至二二點六萬／坪，季漲幅逾二點七％。但若與前年同期比較，房價仍微跌〇點一萬／坪、年跌幅約〇點四％。

桃園房價出現強勁反彈，與市況關聯性似乎不大，而是與交屋潮暫告一個段落有關。

由於桃園去年交屋量明顯減少，下半年更加明顯，市場上少了餘屋破盤出清的包袱，成交價格逐漸回穩。然而，因為破盤價建案少了，新釋出的建案成交價緩慢提高影響之下，買盤也有縮手的跡象，成交量並未跟上上漲的房價，後續值得追蹤觀察。

跌跌不休 宜蘭氣弱

北台灣新建案房價唯一下挫的縣市，就只有宜蘭縣了。宜蘭去年房價續跌至二一點二萬／坪，季跌幅約○點九％；與前年同期相較，則跌掉一點八萬／坪、年跌幅擴大至約七點八％。

宜蘭房價經過一年急跌期，成交價、成交量俱跌，建商已經減慢推案步調。在供給量減少的情況下，預期未來房價應該會由急跌轉為盤整，靜待買盤回歸後才會出現復甦的曙光。

後續走勢 不易大漲

從去年北台灣新建案房價走勢來看，多數縣市價格出現明顯上漲，且漲幅微幅擴大。雖然去年價格面走漲反彈，但成交量卻因選舉、房價上揚等因素而往下滑落，呈現「量價背離」的市況，仍不足以構成多頭市場的要件。

因此，去年房價表現應視為盤整格局中的反彈階段。未來若成交量能大幅增加，跟上房價反彈的腳步，則有助於房市重返多頭。

本文摘自 2019 年 3 月 10 日出刊之《住展雜誌》442 期房市話題單元，同期內容除本文外，並有「2019 房市豬羊變色？」、「都更路障排除 一路坦途？」、「政府合建案竟是房價毒藥！」、「房價反彈關鍵報告」等，更多內容請參閱《住展雜誌》，並尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源：住展雜誌，更多資料請上住展房屋網 http://www.myhousing.com.tw 謝謝！

來源：《住展雜誌》 442 期

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