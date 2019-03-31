華孚證實昆山子公司發生燃爆 初估影響4月營收40-50%

金屬機殼廠華孚 (6235-TW) 旗下中國昆山子公司漢鼎精密，今 (31) 日上午傳出廠房爆炸意外，華孚傍晚公告證實此消息並表示，昆山一廠因不明原因爆燃起火，造成部分廠房、設備毀損，但建物、設備均已投保全險，而發生意外的昆山一廠，短期內產能會受到影響，初估將影響 4 月營收約 4 至 5 成，後續影響仍在評估中。

華孚指出，旗下中國子公司昆山漢鼎精密金屬今日上午，於 CNC 車間西北側，因不明原因發生爆燃起火，造成部分廠房、設備毀損，事故發生後立即啟動人員疏散，並通報消防單位進行救助。

華孚表示，經消防單位積極搶救下，事故現場已於中午前清理完畢，但此次火災不幸造成 7 名員工死亡，1 名員工重傷及 4 名員工輕傷，事故原因尚待消防單位鑑定。

據華孚指出，受損範圍為昆山一廠 CNC 加工車間近二分之一區域，目前內部高溫尚無法進入事故現場，待事故現場解除封鎖後，將進行受損設備清點，而公司廠房及設備均足額投保，已通知保險公司，待勘查結果進行理賠程序，建物、設備均已投保全險，現場清理完成後，將協同保險公司辦理理賠事宜，初估保險自負額為理賠金額的 10%。

華孚表示，目前受損的昆山一廠，現階段需配合當地政府單位調查，產能短時間內會受到影響，在完全復工前，將由其他廠區昆山二廠及馬鞍山廠支援生產，初估影響公司 4 月整體營收約 4 至 5 成，後續影響仍在評估中。

