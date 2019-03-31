〈觀察〉400G曲高和寡 網通、連接器業者靜待「價格甜蜜點」

隨數據流量加速增長、大規模資料中心建置需求，網通、連接器及線束業者也鎖定 400G 傳輸產品，雖然普遍都能在今年量產，但受到價格較高、以及需求尚未顯現下，預計最快要到下半年後才會接近「價格甜蜜點」、到明年才會有較顯著的貢獻。

隨著數據中心規模的不斷擴大、對傳輸速度的更高要求，除了刺激 400G 交換器、光收發模組的發展外、對連接器、路由器、電力、信號及網絡的需求量較大，也推升大量的連接器供應。

不過多家網通業者均表示，今年 400G 交換器雖然將進入量產的階段，但要看到實際放量出貨的情形，可能要到明後年；連接器 / 線束業者也表示，目前 400G 產品製造不是問題，但能否貢獻今年營運，看法也較為保守。

最主要的原因，還是目前 400G 的產品價格過高，雖然與 4 個 100G 的模組相比，400G 的總功耗更低，但價格也比 4 個 100G 的價格還貴，目前僅網路巨擘應用在較高端的數據中心，其餘普遍還是使用 100G 就可應付現有數據量，整體需求並不大。

不過隨著 5G、AI、雲端運算、物聯網成為現今技術發展趨勢，接下來將進入高速大流量的時代，在基礎設施先行下，市場預計最快今年下半年起，400G 的需求將逐漸顯現，價格也會逐漸貼近 100G 的甜蜜點，預計到明年對業者的貢獻更將明顯升溫，相關業者如智邦 (2345-TW)、聯亞 (3081-TW)、貿聯 - TW(3665-TW)、鴻海 (2317-TW) 旗下鴻騰等可望喜迎商機。