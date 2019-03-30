Fed副主席：未來可能有必要進一步升息

有鑑於勞動力市場依然強勁、生產力提高、通膨受到抑制，聯準會 (Fed) 副主席 Randal Quarles 對美國經濟表示信心。週五 (29 日) 他表示，在未來某個時間點，可能有必要進一步升息，

週五 (29 日) Randal Quarles 公開表示：「我的感覺是在某些時間點，升息可能是必要的，我認為這一觀點與我對經濟成長潛力和動力的樂觀看法保持一致。用央行的話來說，我對中性政策利率的估計仍略高於目前的水平。」

針對經濟數據顯示，美國非農就業人數放緩、消費者支出疲弱，Quarles 承認美國經濟成長已放緩，但他認為這至少是暫時的。

Quarles 表明立場：「就政策而言，我非常樂於在此時保持耐心並監控這些經濟數據，這與最近 Fed 政策聲明相應。」

聯準會美東時間週三 (20 日) 釋出預估的利率意向點陣圖，預估今年不升息，明年將升息 1 碼。

Fed 預估的利率意向點陣圖，點多落在 2.5% 以下，預計今年不升息。(圖：Fed)

近期美國 3 個月期公債與 10 年期公債殖利率曲線的倒掛已持續多日，華爾街認為聯準會在今年有降息的可能。

然而，近期幾位聯準會官員亦表示，關於降息的談論還為時過早。週三 (27 日) 達拉斯聯邦儲備銀行 (Dallas Fed) 行長 Robert Kaplan 表示，考慮降息還為時過早，殖利率曲線倒掛須持續數月，才會考慮改變立場。

根據 CME Group 的 FedWatch Tool 最新數據，利率期貨交易商預計聯準會將於 10 月降息。