白宮經濟顧問：美國可能會取消對中部分關稅

川普的首席經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 週四 (28 日) 表示，美國可以取消對中國的一些關稅，同時將其他國家列入美中貿易協議執法機制的一部分。

美國貿易代表萊特海澤 (Robert Lighthizer) 和財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 抵達北京進行新一輪談判，將與中國國務院副總理劉鶴試圖達成美中貿易協議，目前計劃是在 4 月底前達成，結束雙方長達一年的貿易戰。

川普的首席經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 週四 (28 日) 表示：「美國準備好與中國進行數週、甚至數月的談判，以達成貿易協議。」

庫德洛解釋：「美中談判並不依循時間，而是依循政策和執法，如果我們需要幾週時間，或者需要幾個月，那就這樣吧。正如川普總統所說，我們必須得到很多對美國有益的協議。」

川普政府近期正討論，在相當長的一段時間內，持續對中國進口商品課徵關稅。美國總統川普上週三 (20 日) 向媒體表示，他沒有考慮取消對中國的關稅。

對此，庫德洛表示，美國可能會取消部分中國商品的關稅，作為貿易協議的一部份，但不是解除全部關稅，美方是不會放棄槓桿。

川普上週三 (20 日) 稱：「我們必須確保，若美國與中國達成貿易協議，中國會遵守履行協議所有條款。因為他們在某些交易上存在很多 (出爾反爾) 問題，所以我們必須確保這一點。」

自去 (2018) 年 7 月 6 日開始，美國對價值 2,500 億美元的中國商品、近 6800 個品類，分三階段加徵關稅，相當於美國自中國進口額的一半左右。中國則對價值 1100 億美元美國進口商品進行報復，相當中國自美國進口額約 90%。