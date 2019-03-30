非指導棋？白宮經濟顧問Kudlow：Fed應立刻降息2碼

白宮首席經濟顧問 Larry Kudlow 希望 Fed「立刻」降息 50 個基點。

Kudlow 週五表示，「我贊同總統的觀點，他從不羞於啟齒這一點，他也會希望 Fed 停止縮表，而我贊同這樣的觀點。」

「看看一些指標，我的意思是，經濟基本面上看起來相當健康，我們只是不想要那樣的威脅。現在幾乎沒有通膨了，所以我認為 Fed 的行動恐怕已經過頭了。」

上一週 Fed 甫決議暫停升息，並稱今年餘下的時間可能不需要再升息。

雖然 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 曾強調海外經濟成長放緩，但 Fed 並未在 3 月會議上表明降息的必要性。美國川普總曾批評 Fed 的升息政策，但這回 Kudlow 的言論是白宮迄今最明確的指示之一。

Kudlow 重申，川普總統沒有撤換 Fed 主席鮑爾的計畫。然而，湊巧的是，獲川普提名的 Fed 理事提名人 Stephen Moore，26 日接受《紐約時報》專訪時同樣主張 Fed 應即刻降息 2 碼。

「現在全球有許多疲弱點，歐洲、歐元區幾乎陷入經濟衰退，中國在我們進行貿易談判時非常非常疲弱。以現在沒有通膨、全球又有這些威脅的情況下，我們的觀點是，某時點上我不介意看到 Fed 調降目標利率。」

這番來自白宮的言論也示意了歷史規範的轉變。先前的 Fed 主席，自葛林斯潘 (Alan Greenspan) 到葉倫 (Janet Yellen)，都強調 Fed 在制定貨幣政策實時的獨立性，因 Fed 有獨立性才能夠做出不受歡迎的決定，例如升息，而不需扛負政界尋求短期經濟成長的壓力。

川普去年砲轟 Fed 升息的決議是「瘋了」，並將股市崩跌全怪到鮑爾頭上，對外放話他「很不開心」鮑爾自顧自決定升息。

針對川普這番評論，Kudlow 回應，「我們都知道 Fed 是獨立的，總統不是對 Fed 下指導棋，他也沒有遠端發話操控之類的。」