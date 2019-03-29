別再讓手機綁架你！分心時代下，職場最重要的「深度工作力」怎麼練？

文 / 《經理人月刊》高士閔

許多工作者以為，將任務拆成碎片，再利用零碎時間完成，和空出一段較長的時間，專注把一件事做好，兩者都能達到同樣目標。然而，管理學之父彼得．杜拉克（Peter Drucker）卻指出，管理者如果要展現效能，必須能完整地支配時間。

《杜拉克談高效能的 5 個習慣》提到，寫報告可能要花 6∼8 小時，但如果你是連續 3 星期每天騰出兩個 15 分鐘的零碎時段寫，最後可能一事無成。因為你可能每次寫之前，都要看一下上次寫到哪，才能接續產生新的進度，這時 15 分鐘已到。

想加快進度，倒不如鎖上房門，拔掉電話線，不受干擾地一次完成，更有效率。

溝通也是一樣，舉例來說，上司交辦工作給部屬時，要達到目的，溝通時至少要討論「他應該做什麼」以及「為什麼要這麼做」，之後才能「訂立績效標準」，最後也才能「評價對方的表現」，這可能得花你一個小時，許多主管卻認為花 5 分鐘解釋就足夠了。但你想像一下，5 分鐘，大概只能跟部屬交代他應該做什麼；但部屬如果不知道為什麼這麼做，可能只做到第一層，或做到他認為已達標的成果就停止。在雙方認知不同的基礎上溝通，工作能做得好嗎？

因此，有些任務根本無法拆分在零碎時間完成，只能空出一大段時間，專注處理這件事，才有可能把事做好。

為證明自己「有做事」，寧選擇淺薄工作

杜拉克所說的「花一段時間，在一件事上」，其實就是「深度工作力」，指在免於分心的專注狀態下進行職業活動。這種專注可以把你的認知能力推向極限，而這種努力可以創造新價值、改進技術，讓他人難以模仿。

舉例來說，美國知名作家馬克．吐溫（Mark Tain）曾經花了整個夏天的時間，在紐約採石場農莊的一座小屋寫作《湯姆歷險記》，為了保證自己能進入深度工作狀態，寫作的小屋離主屋的距離很遠，遠到家人必須吹號角提醒他吃飯。 然而，到了 21 世紀，email、簡訊、臉書（Facebook）等社群媒體，以及形形色色的資訊娛樂網站等工具，加上隨時隨地可以透過智慧手機和電腦使用它們，很容易把大多數工作者的注意力切成片片斷斷。

再加上，一個公司成功的因素太多，多數工作者（尤其中階經理人）很難將自己負責的事務，與成功產生連結。換句話說，有些任務無法立刻看到貢獻，或直接證明對公司的價值，所以，有些人只能透過「裝忙」，也就是做許多明顯可見，卻不一定有價值的工作，像處理 email 等淺薄但可量化的工作，證明自己「有做事」「生產力高」。

以上兩種原因，讓工作者由深度工作，往淺薄工作（指非高認知需求、偏向後勤的工作，往往在注意力分散中執行）轉移。《Deep Work 深度工作力》指出，如果經常處在慌亂的淺薄狀態，很可能永久減損深度工作的能力。

從神經學的角度來看，科學作家溫尼弗雷德．蓋勒（Winifred Gallagher）指出，如果我們專注於重要的事，將會感覺更正向。蓋勒的研究發現，多數人以為，如何利用每天時間這種小細節（如完成會議紀錄）不重要，重要的是結果，例如獲得升遷。然而，大腦根本無法區分，哪些是大事、哪些是小事，它只會針對人關注的事項反應。換句話說，如果你只關注自己的升遷，沒升遷的日子不會很愉快；如果把專注力放在完成工作，工作做完後會獲得更多愉悅感。

深度工作兩項益處：把事做好、技能學透

因此，深度工作能幫助你「把事做好」；另一方面，深度工作還能幫助你「把事學透」，這在快速變化的 21 世紀更為重要。舉例來說，也許 10 年前行銷相關科系畢業的學生，根本無法預期精通數據分析與他有關，但反觀現在，想要在商業世界不被淘汰，這些新科技、新技術你必須知道、應用，因此，每個人都要有能力很快學會複雜事物。

至於深度工作如何協助學習，可以用「刻意練習」（deliberate practice）舉例，《刻意練習》稱 天才與庸才的差別不在天賦，而在是否採取正確的方法練習。 所謂正確的方法為：

1. 你的「注意力」必須專注在某個你嘗試改善的技術

2. 你需要獲得回饋、糾正方法，把「注意力」放在最有生產力的地方

達成這兩項的關鍵條件，都在於能不能掌控注意力。從生理學來看，專注練習某種技術能刺激髓鞘生長，髓鞘是神經元外的脂肪組織，愈多層神經傳導愈快，能提升各方面的表現。換句話說，分心做事，就不會刺激髓鞘，學習速度會比不上專注的人。所以，具備深度工作力，讓你不只能把事做好，掌握「現在」；快速學習、更新自己能力的益處，更使你在「未來」不被淘汰。無怪乎《成功不再跌跌撞撞》作者埃里克．巴克（Eric Barker）認為，深度工作力，是 21 世紀的超能力。

你是「多工」還是做「切換式工作」？小心拖慢效率！

多工分兩種，一種是只有單一目標，像上課聽講，邊聽邊抄筆記，這種多工（multitask）能讓心智更專注；另一種多工是目標不同，比如說，邊滑手機邊開會。嚴格上來說，這其實不是多工，而是「切換式作業（switch-tasking）」，大腦在不同活動之間切換，削弱我們的創造力、降低效率。

史丹佛大學（Stanford University）助理教授梅根．瓊斯（Megan Jones）做實驗，請人們數 1∼10，再說 A∼J，最後混合數 1∼10 與 A∼J 專注和切換式數相比，後者花的時間更久。

《分心不上癮》作者方洙正（Alex Soojung-Kim Pang）接受瓊斯的挑戰後，數 1～10 和 A～J 都只花 1.5 秒，但混合表述卻花了 9.5 秒。這讓他理解，專心做完兩件事（加總共 3 秒），比一次做兩件事（9.5 秒），效率好 3 倍。

你的生活被手機綁架了嗎？

你是否因為過度在意手機傳來的訊息，或想關注社群媒體，無法好好吃一頓飯，看完一本書、一場電影？康乃狄克大學醫學院教授、網路科技成癮中心（The Center for Internet and Technology Addiction）創始人大衛．格林菲爾德（David Greenfield）研發的「智慧型手機強迫症測驗」，它能協助受測者了解和智慧型手機處於什麼樣的關係。以下 15 個問題如果說中你的情況，請在方格內打勾。

檢測結果：勾選超過 8 項，手機成癮已找上你

這 15 項行為。如果你勾選 8 項以上，代表你做什麼事都無法專心，光是使用手機就占據你許多時間，或嚴重影響日常生活，建議考慮諮詢專治行為成癮的心理醫生、治療師。

沉思型（1～2 項）

位於這個區間的人，行為正常，比較不被手機或社群網站、數位工具等訊息綁住，會等到手邊工作告一段落，才一次確認。不受手機影響，代表你具備深度工作力，做事比較容易專心。

制約型（3～4 項）

俄國生理學家伊凡．巴甫洛夫（Ivan Pavlov）曾研究，每次餵狗前會先搖鈴，之後巴甫洛夫只搖鈴不拿出食物，狗還是會流口水。手機一通知（鈴聲）你馬上被召喚，你已經被手機制約了。

強迫型（5～8 項）

心理學家伯爾赫斯．斯金納（Burrhus Skinner）實驗，老鼠壓按鈕，餅乾會隨機掉出，由於不確定哪一次會出現食物，即使沒餅乾，老鼠也會一直按。這就像人不停拿起手機，查看訊息一樣。

殭屍型（8 項以上）

不論是走在路上、坐在辦公室，只要一拿起手機就完全忽略現實世界，直到撞到人、被同事提醒，才發現鬧出笑話，此時的你已經手機成癮，也就是俗稱的「手機殭屍」，建議快看醫生。

3 策略，拒當低頭族

1. 用「少數原則」挑工具

《80/20 法則》指出，80% 產出源自於 20% 的投入，挑選網路工具，也要端視能否帶來 80% 成果，例如作家主要的目標是產出好作品，頻繁地與網友交流或許會消耗寫作精力與時間。

2. 「斷線實驗」選社群

少數原則，是從目的出發，挑選有益於目標的工具；斷線實驗，則是從工具出發，試試看不使用，對現況會不會產生影響。嘗試不使用臉書 30 天，發現對生活沒影響，就可考慮放棄這項工具。

3. 規畫零碎時間

人沒事的時候，容易拿手機打發時間。然而，《越無聊，越開竅》指出，發呆、放空也可能是創意的來源。與其滑手機，不如規定自己在零碎時間完成某些待辦事項，例如看完某本書的一個章節。

圖片來源 / 《經理人月刊》

（本文經授權轉載自《經理人月刊》2019 年 1 月號，未經授權禁止轉載。）

來源：《經理人月刊》 2019 年 1 月

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