如何做出一看就懂的圖表？學會 3 招，掌握職場最重要的「圖解力」

文 / 《經理人月刊》高士閔

製作圖表不是把篩選後的資料放上圖表就夠了，好的圖表要能提出一個主張，讓觀眾相信論述為真，並且「說服」他們採取行動。

為了讓讀者動起來，《哈佛教你做出好圖表》認為，當你有資料以及一個主要想法後，可以用以下兩步驟規畫設計圖：

用數據訴說主張

先想好你的訴求，讓數據說出你的主張，而不是只呈現分析結果。

舉例來說，蒐集每個美國職業棒球大聯盟球場販賣小罐啤酒的價格，畫出 30 個球場的長條圖，你可能會看到亞利桑那響尾蛇賣得最便宜，紅襪隊球場的酒最貴，最後算出球場上啤酒平均價格為每罐 5.98 美元，這就只是在分析結果（棒球運動場啤酒價格的分布狀況）。

如果將圖表中啤酒的單位換成一箱，比較大賣場一箱啤酒賣 20 美元，再和球場啤酒價格（響尾蛇隊一箱 81 ∼ 99 美元；紅襪隊 186 美元）對比，傳達出「任何一個棒球場啤酒都貴的不合理」主張，讀者可能會因此向球場抗議，或對你想論證「球場飲料為什麼這麼貴」的內容產生興趣。

凸顯主要想法

有了主張後，再來是利用設計放大說服效果，如「強調」和「孤立」。

強調，像是幫文字加上粗體、斜體、顏色等手法；孤立，則是弱化圖示中的一些元素，讓主要想法自動跳出來。

例如，你可以用折線圖畫 5 條線呈現「就學貸款、汽車、信用卡、房屋抵押、其他」等非房貸債務；如果想說服讀者就學貸款提升的幅度太誇張，相比 5 條線用 5 種顏色，不如就學貸款用紅色，其他 4 條線則用灰色，更容易展現主要訊息。

《人人都能上手的資訊圖表設計術》指出，只懂得將資料轉換成圖表，讀者還是不知道你想告訴他什麼，想讓數據說話，規畫設計時，先要有一主要想法，再找出符合該概念的元素，用編排、圖示等技巧凸顯，視覺化圖表才有意義。

用圖像層次歸納、梳理資料，再依比例分配版面

做一張圖好懂的圖，竅門在於設計是否具「層次」和「結構」。

如（圖一左）的層次就太多（包含餅圖、指標、文字、指標、分類），導致焦點鬆散，大腦無法判別重點。應該改成（圖一右），刪除指標，讓讀者能一眼看到重點；結構則可參照（圖二）的比例，視覺區域應最大，否則容易發生標題太大，搶掉注意力的問題。

圖（一）

圖（二）

圖片來源 / 《經理人月刊》

( 本文經授權轉載自《經理人月刊》2019 年 3 月號，未經授權禁止轉載。）

來源：《經理人月刊》 2019 年 3 月

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