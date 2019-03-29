你的「工作 IQ」高嗎？新加波、香港的職場菁英，教會我的事

文 / 《經理人月刊》葉冠玟

想像中，以優異成績從名校畢業的高材生，不管去什麼企業工作，應該都很吃香吧？但《世界一流菁英的 77 個最強工作法》作者金武貴強調，會不會讀書、顯示知識量多寡的智商 IQ，和能不能展現最佳工作水準的「工作 IQ」不同，而後者才是職場菁英勝過一般工作者的關鍵特質。

換句話說，與其比較出身背景，不如將目光放在精進自己的工作表現及心理素質。 曾在跨國顧問集團理特（ADL）負責歐洲、美洲和亞洲等國際諮詢專案的金武貴，歸納過去在新加坡、香港、法國等地，與各產業的專家及專業經理人交流後的心得，提出兩個建議：

1. 筆記不只是記錄，也是提高好感的工具

無論是想要滿足主管還是客戶需求，完全掌握對方傳達的內容是基本，培養寫筆記的習慣，可以避免缺漏、提高執行的準確率。

不過，寫筆記不只是單純用來記錄會議或談話的重點而已，有時明明並非講到重點內容，他們也會適時動筆，讓對方覺得自己說的話備受重視。這種時候，也可以趁勢說出「您說得實在太有趣了，容我記下來」，增加對方對你的好感。金武貴提醒，

千萬別忽視與他人相處融洽能發揮的影響力，「有時候受人喜愛比聰明才智更能決定工作命運。」

2. 預想未來可能出現的壓力，先打預防針

銀行為了長期營運的穩定度，通常會預先提列損失準備金。舉例來說，假設銀行貸款 1 萬元給客戶，但依據對方的信用程度，判斷他可能只會還 8000 元，就會先提列 2000 元的損失，為未來可能的虧損做準備。

同樣的道理，想有效緩解工作壓力，你可以累積「心理壓力的準備金」。

舉例來說，在主管交辦任務給你的當下，你就提醒自己，「主管總是出爾反爾，他的命令有 3 成都沒意義，就算中途喊停也不奇怪。」。即使最後真的朝令夕改，你也因為已經提前做好了心理準備，不會有過度的情緒反應。

（本文取材自《世界一流菁英的 77 個最強工作法》，時報出版 ）

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（本文經授權轉載自《經理人月刊》2019 年 1 月號，未經授權禁止轉載。）

來源：《經理人月刊》 2019 年 1 月

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