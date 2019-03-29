安森美半導體將以10億美元收購WIFI供應商Quantenna

全球汽車半導體大廠安森美 (ON Semiconductor) 已同意以 10 億美元現金收購 Wi-Fi 晶片供應商寬騰達通訊 (Quantenna Communications)，市場分析，安森美此舉將增強旗下半導體的連結產品組合能力，同時將增加寬騰達手擁的 WIFI 技術與軟體功能。

根據最終協議條款，安森美將以每股支付寬騰達 的 24.50 美元現金，使該交易總值約為 10.7 億美元。 安森美表示，此次交易企業價值約為 9.36 億美元，截至 2018 第四季，寬騰達淨現金約有 1.36 億美元。

安森美這次收購可望加強 ON semi 連接晶片的產品陣容：包括目前主要支持的藍芽、Sigfox、ZigBee、6LoWPAN 等無線傳送接收器。

寬騰達 (Quantenna) 小檔案：

總部位於聖荷西的寬騰達通訊於 2006 年成立於加州矽谷，專注在高性能 Wi-fi 解決方案領域。首先開發出全球唯一以四根天線，大幅度提升 Wi-Fi 的覆蓋率、速度與可靠度，2010 更爭取到像是 AT&T 等指標性大客戶。

Quantenna 的晶片在整個 Wifi 服務占了相當可觀的市場總量 (圖: EE times, 由 ON Semi 提供)

寬騰達通訊銷售用於路由器、機上盒和其他電子設備的 Wi-Fi 晶片和軟體，包括了動態的數位波束成形、無線頻道監控和優化。寬騰達首次出現在 2009 年 EE times Silicon 60 名新興創業公司名單上。

安森美總裁兼首席執行長 Keith Jackson 表示，收購寬騰達是為了讓安森美在工業和汽車市場地位又領先一步。

Keith Jackson 說道：「我們相當歡迎寬騰達加入安森美，寬騰達領先業界的的 Wi-Fi 技術和軟體專業知識，可滿足快速增長的工業和汽車應用中低功耗連接市場之需求。」

該交易已經獲得兩家公司董事會的批准，預計將於 2019 年下半年完成。預計寬騰達的大部分員工將因收購而加入安森美，週四 (28 日) 寬騰達股價應聲飆漲逾 17%。