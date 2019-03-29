2019蘋果新機iPhone XI設計圖曝光？傳搭載三鏡頭

據外媒報導，有一張新曝光的產品照片被認為是蘋果 (AAPL-US) 即將在 2019 年堆出的「iPhone XI」。新產品大致與 2018 年版的 iPhone 尺寸一致，但僅能看出新機的焊接金屬底盤。值得注意的是其中包括三個為相機鏡頭預留的圓形孔洞。

曝光的產品設計圖 (圖: phonearena)

匿名的洩密者將該手機命名為「iPhone XI」，但目前沒有其他更多的細節，也無法驗證該圖的真實性。不過，三鏡頭的設置與先前蘋果計劃在一台或多台 2019 款 iPhone 上增加三鏡頭後置相機的報導一致。此外，該圖也與先前流傳的照片類似。先前有傳聞顯示，蘋果即將推出的新 iPhone 背面將具有一個方形隆起的部分，配備三鏡頭相機，以及閃光燈。

三鏡頭配置 (圖: appleinsider)

有些人認為，無論如何，蘋果都很可能會應用 TOF(飛行時間原理) 系統開發手機後置的深度繪圖技術 (depth mapping)，以增進人像拍攝和擴增實境的功能。深度繪圖技術已經出現在當前的 iPhone 上，不過目前仍需依靠 AI 或第二個鏡頭進行拍攝協助。

除了背面的設計修改之外，據傳蘋果也將對手機前面部分進行一些改動。消息指出，iPhone XI 系列邊框將會更小，面板也將升級。除此之外，所謂的「瀏海」預計將通過更新的螢幕技術和更小的 Face ID 組件來縮小尺寸。

內裝部分也預期將帶來一些改進。據傳，iPhone XI 和 iPhone XI Max 將會使用蘋果的新一代 A13 晶片，並搭載 iOS 13。此外，2019 年版本的 iPhone 預計也將首次支持反向無線充電 (reverse wireless charging)，用戶將 Apple Watch 或 AirPod 放置在手機上便能夠進行充電。

蘋果通常在 9 月初舉行的年度活動中宣布最新的 iPhone，今年預計也不例外。同時也很可能會宣布其他產品，包括 Apple Watch Series 5 以及蘋果的首副 AR 眼鏡。