日本迪士尼、NTT DoCoMo 聯手推出影音串流服務 「Disney Deluxe」

在日本擁有 7 千多萬用戶的手機業服務龍頭 NTT DoCoMo(9437-JP) 在 7 日 (週四)，與日本迪士尼「The Walt Disney Company (Japan)」於東京共同宣布，將推出定額月費的影音串流服務「Disney Deluxe」。該服務預定在 2019 年 3 月 26 日上線，每月的訂購費用為 700 日圓 (未稅價)。
「Disney Deluxe」所提供的影音串流服務內容，將包括迪士尼旗下「迪士尼影業」、「皮克斯動畫工作室」、「漫威影業」，還有以星際大戰系列電影聞名的「盧卡斯影」。只要月付 700 日圓 (未稅價)，就可透過網路串流無限收看這四大品牌的所有動畫。
NTT DoCoMo 將負責「Disney Deluxe」的客戶管理及費用徵收，而非 NTT DoCoMo 的客戶也只要在「Disney Deluxe」的網站上登錄，即可使用該服務。服務平台除了智慧型手機外，在平板電腦、電腦 (PC、Mac)、聯網電視或數位機上盒 (Amazon FireTV、Amazon FireTV Stick、Apple TV、Chromecast) 也可進行收看。
用戶在加入該服務後，首月 (31 天) 服務免費。除了可收看迪士尼四大品牌的電影及電視節目外，還可購買各式限定商品。
而過去在其他影音串流平台上所提供的迪士尼作品，基本上在日後也將下架。
目前日本國內主要的定額月費影音串流服務平台有，Amazon prime video、dTV、hulu、NETFLIX，以及 U-NEXT 等。根據日本數位內容協會 (DCAJ) 統計，日本 2017 年的數位串流市場規模年增 13% 為 1850 億日圓；並預估在 2022 年的市場規模將高達 2600 億日圓。
而面對 NETFLIX 及 Amazon 等業者的獨家影音內容攻勢，競爭也愈形激烈。這回迪士尼挾著旗下具有絕大人氣的動畫內容，以及 NTT DoCoMo 7 千萬用戶的優勢，企圖在影音串流市場打出一片天。