在日本擁有 7 千多萬用戶的手機業服務龍頭 NTT DoCoMo(9437-JP) 在 7 日 (週四)，與日本迪士尼「The Walt Disney Company (Japan)」於東京共同宣布，將推出定額月費的影音串流服務「Disney Deluxe」。該服務預定在 2019 年 3 月 26 日上線，每月的訂購費用為 700 日圓 (未稅價)。

(圖：Investing.com)

「Disney Deluxe」所提供的影音串流服務內容，將包括迪士尼旗下「迪士尼影業」、「皮克斯動畫工作室」、「漫威影業」，還有以星際大戰系列電影聞名的「盧卡斯影」。只要月付 700 日圓 (未稅價)，就可透過網路串流無限收看這四大品牌的所有動畫。

日本迪士尼、NTT DoCoMo 聯手推出影音串流服務 「Disney Deluxe」 (圖：翻攝自迪士尼官網)

NTT DoCoMo 將負責「Disney Deluxe」的客戶管理及費用徵收，而非 NTT DoCoMo 的客戶也只要在「Disney Deluxe」的網站上登錄，即可使用該服務。服務平台除了智慧型手機外，在平板電腦、電腦 (PC、Mac)、聯網電視或數位機上盒 (Amazon FireTV、Amazon FireTV Stick、Apple TV、Chromecast) 也可進行收看。

用戶在加入該服務後，首月 (31 天) 服務免費。除了可收看迪士尼四大品牌的電影及電視節目外，還可購買各式限定商品。

而過去在其他影音串流平台上所提供的迪士尼作品，基本上在日後也將下架。

目前日本國內主要的定額月費影音串流服務平台有，Amazon prime video、dTV、hulu、NETFLIX，以及 U-NEXT 等。根據日本數位內容協會 (DCAJ) 統計，日本 2017 年的數位串流市場規模年增 13% 為 1850 億日圓；並預估在 2022 年的市場規模將高達 2600 億日圓。

而面對 NETFLIX 及 Amazon 等業者的獨家影音內容攻勢，競爭也愈形激烈。這回迪士尼挾著旗下具有絕大人氣的動畫內容，以及 NTT DoCoMo 7 千萬用戶的優勢，企圖在影音串流市場打出一片天。