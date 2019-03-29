Fed副主席：及時的寬鬆政策有助於美國抵禦全球衝擊

週四 (28 日) 聯準會 (Fed) 副主席克拉里達 (Richard Clarida) 出席歐洲一個會議時表示，全球經濟下行風險與通膨壓力低迷，聯準會將對貨幣政策保持耐心，除了使用傳統寬鬆貨幣政策因應外，還可能準備推出非常規的政策工具因應。

克拉里達表示，美國正處於一系列下行的全球風險之中，包括英國脫歐、全球經濟成長前景急劇放緩，以及貿易緊張局勢等。

由於美國金融市場與經濟密切相關，克拉里達認為美國幾乎無法忽視這些海外風險。

隨著資本市場開放，美國於海外的資產和債務總額已從國內生產總值 (GDP) 比例，自 1960 年的 25% 擴大到 300%，如此龐大的規模足以將一個國家的問題帶入美國。

由於全球風險加劇且通膨壓力減弱，克拉里達認為，聯準會需要保持耐心並參考經濟數據，有助於未來美國聯準會評估可能對現有政策利率進行哪些調整。

克拉里達稱，如果經濟意外遭受衝擊，聯準會將準備再推出非常規的貨幣政策因應。

克拉里達提到，歷史顯示，採取傳統寬鬆政策的政策因應，有助於避免全球經濟衝擊對美國造成的實際緊縮。

自 2007 年至 2009 年襲捲全球的金融危機十年當中，聯準會經歷了兩次破壞性的海外事件，包括 2011 年至 2013 年的歐元區經濟衰退，以及 2015 年至 2016 年中國金融動盪，後者還影響了聯準會的升息預估。

克拉里達表示，這些事件凸顯了美國央行及時調整政策，以及是擁有更強大的國內金融機構的重要性。

由於對中國、歐洲經濟增長緩慢的擔憂加劇，華爾街投資者已湧入債市，美國十年期公債殖利率近期已大幅降至 2.38%，引發市場對於聯準會 (Fed) 今年降息的預期。