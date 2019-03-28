歐洲美元市場捎來3000萬美元大單！對賭Fed今年「不降息」

隨著聯準會 (Fed) 3 月的鴿派言論持續在市場發酵，全球債市殖利率也在近日出現大幅下挫，同時 CME 聯邦基金利率期貨市場更顯示，交易員正大舉對賭 Fed 今年將「降息」，而在這一面倒的降息聲浪中，但本週市場卻忽有大單敲進，押注 Fed 今年「不會降息」。

如下圖所示，黑線為 CME 利率期貨市場預期 2020 年 1 月的 Fed 聯邦基金有效利率水平，目前已跌至 2.10% 一線，與紅線的 Fed 聯邦基金有效利率走勢仍在 2.4% 對比，顯示市場正廣泛預期 Fed 今年將宣布降息至少一碼。

黑：CME 利率期貨市場預期 2020 年 1 月時的 Fed 聯邦基金有效利率水平 紅：Fed 聯邦基金有效利率 圖片來源：Bloomberg

但目前歐洲美元期權市場卻捎來不同聲音，週三 (27 日) 歐洲美元賣權有高達 20 萬口合約成交，合約價值高達 2000 萬美元，如再計入週一 (25 日) 的 1000 萬美元賣權成交規模，合計已有 3000 萬美元的大單，正對賭市場的「降息預期」錯誤。

上述這些選擇權合約的到期日為 Fed 12 月利率會議之後的週一，約還有 9 個多月的時間才會到期，雖然到期時間還長，但仍是一個強烈認為 Fed「不會降息」的積極信號。

3000 萬美元大單並不孤單？

然而事實上，這 3000 萬美元的大單並不孤獨，華爾街老大哥高盛集團 (GoldmanSachs) 亦在一份最新的研報中表示，綜觀 Fed 過去在貨幣政策上的歷史操作，Fed 也都是在殖利率曲線倒掛後的一段時間，才會進行降息，估計這一次市場大舉對賭降息的預期，是來得太早。

高盛三位分析師 Praveen Korapaty、William Marshall、Avisha Thakkar 在該份研報中舉例，如最近一次的 Fed 降息循環，Fed 也是在 2006 年殖利率曲線倒掛後一年，才出手降息，不見得 Fed 會因為殖利率曲線倒掛就立即採取降息動作，因為事實上目前美國的經濟數據還並未轉差。

另外，Fer 達拉斯分行主席卡普蘭 (Robert Kaplan) 亦在週三 (27 日) 強烈向市場表示，現在考慮降息還為時過早，卡普蘭表示，在他考慮改變這一立場之前，殖利率倒掛須持續數月。

卡普蘭目前雖然並非是 2019 的 FOMC 票委，但將於 2020 年成為 FOMC 票委中的一員。