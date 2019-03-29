週五英國命運交叉點 三度表決梅伊版脫歐協議

英國國會將於週五 (29 日) 再次對「梅伊版脫歐協議」進行投票，這將是第三度表決，也可能是最後一次投票。

英國國會必須做出選擇，是否在 4 月 12 日前離開歐盟，無論是否通過脫歐協議。

梅伊版脫歐協議已遭英國國會兩度否決，若再遭否決，英國將無所適從，處於十字路口，因為歐洲議會選舉將於 5 月 23 日開始，且英國若要求延遲脫歐，將使事情變得更加複雜，當然，更長的延遲將取決於歐盟是否批准。

梅伊政府已暗示，英國將面臨更長時間的脫歐風險，抑或是可能會舉行英國國會選舉，可能將主控權移交給工黨。

若英國國會通過梅伊版脫歐協議，一切將塵埃落定，梅伊辭去英國首相一職，英國將在 5 月 22 日離開歐盟。

週三 (27 日) 英國國會舉行指示性投票，8 個英國脫歐替代選項全遭否決，未能打破國會僵局。英國首相梅伊 (Theresa May) 隨即亮出「下台時程」，以換取脫歐協議闖關成功。

梅伊稱：「一旦英國國會通過她的脫歐協議，她將辭去英國首相一職。」前外相脫歐鷹派 Boris Johnson 與 Jacob Rees-Mogg 表示轉向支持梅伊。

然而，梅伊政府仍然可能無法獲得足夠的支持票源，他們正極力遊說北愛爾蘭民主統一黨 (DUP) 支持，儘管目前 DUP 仍然堅決反對。

此消息傳出，英鎊兌美元聞聲跳水，一路震盪走低，跌破 55 日均線，暫報 1.3043。