宏正Q2營運轉強 季配息最快下半年實施

全球 IT 暨專業影音設備連接管理方案領導商宏正 (6277) 去年每股大賺 13.19 元,董事會已通過每股配息 8 元,EPS、股利都創歷年新高,也通過修訂公司章程,未來可能每季派股利,最快下半年就可以配發上半年的盈餘。至於今年營運,在美國客戶提前備貨較多及美國政府關門下,第一季營收較淡,隨著客戶拉貨庫存降低,預估第二季營收就會轉為正成長。宏正去年是躍進與豐收的一年,合併營收 51.73 億元創新高、年增 4.5%,受惠處分信驊 (5274) 持股,貢獻每股 6.76 元,全年稅後淨利 15.76 億元,較前一年大增 116.8%,每股盈餘 13.19 元。董事會已決議,每股將配發 8 元,現金殖利率約 9.24%,排名可望入列上市櫃公司前十。



另外,董事會也通過配合公司法修訂章程,授權董事會得每季決議分派現金股利,這是繼台積電、晶華等後,又一家上市櫃公司董事會決議每季發放現金股利,將呈送股東會核准,授權董事會得每季決議是否分派現金股利,給予多次配息的彈性,總管理處資深協理陳健南表示,最快下半年就可以配發上半年的盈餘。



針對未來產品發展策略,宏正研發暨企劃處資深副總經理林勇達表示,面對企業智慧化、數位化發展趨勢及市場商機,宏正將延續去年底強勁成長力道,推出數款技術創新產品,包括全球影音管理平台 ATEN Unizon、DVI Dual Link KVM over IP 訊號延長器 - KE6910/KE6912、無邊快切多視窗 KVM 多電腦切換器 - CM1284、遠端電腦管理方案 - KVM over IP 切換器 (KN 系列)+ 控制台 (KA 系列)、專業在線式不斷電系統 (UPS)、USB-C 多埠迷你充電擴充基座 - UH3236。



值得注意的是,宏正看好全球客運量持續高漲,將推出專屬航管中心監控管理 DVI Dual Link KVM over IP 訊號延長器 KE6910/KE6912,今年可望有營收貢獻。林勇達表示,目前全球有近 5 萬座機場,前年中國有 229 座民用航空機場,是全球場數量最多的。預估至 2020 年,中國民航機場可達 260 座,而宏正專屬航管中心監控管理系統的客戶,是各政府航管站合作的系統整合商。



展望 2019 年,宏正 1-2 月累計營收年減 9.27%,陳健南表示,關鍵在於美國市場營收年減 44% 拖累,主要係部分客戶因應美中貿易,去年建立較多庫存,及美國政府關門導致相關標案延後開出,第一季營收比較淡,不過,5、6 月業績就會慢慢補回,第二季營收年增率就有機會轉正。