董座羅智先表示 統一積極架構亞洲平台 但不會為了併購而去併購

統一 (1216) 集團今 (28) 日舉行聯合法說會，統一董事長羅智先表示，統一近年積極架構亞洲平台，從過去在台灣、中國大陸、東南亞到日前收購韓國 Woongjin Foods 74.8% 股權，對未來很多產品方面會有很多的幫忙，想像空間很大。針對近期高層異動，羅智先表示，統一集團不是只做一個產業，任何一個同仁都必需有心裡準備會被調派，需要讓同仁涉獵不同產業，統一員工並不能只玩一顆球，需要同時玩很多顆球，因此不認為是很頻繁調動，只是剛好同一個時間點，加上相同年紀人都面臨同一個問題，才會讓外界覺得是頻繁調動。



針對新零售策略，羅智先表示，未來世界只有兩種 - 擁有通路和品牌者才可生存，未來科技會讓零售業起天翻地覆變化，如果沒有品牌力將會很難生存，新的零售模式並不會讓沒有通路和品牌的可起死回生。



至於有法人問到統一中控賺的錢全數都配發股利，是否意味未來不會有什麼重大資本支出？羅智先表示，按照現有大陸區營運情況來看，資本支出最高峰已過，所以才決定把錢都配發出去，整個大陸區營運需要用錢的地方還是很多，但營運的錢已經足夠一般的支出，若未來有大筆支出將會另外想辦法籌錢。



此外，羅智先表示，在建構亞洲平台基礎下，統一仍會繼續評估其他併購計畫，不過要有機緣，不會為了併購而去併購。