〈宏正展望〉Q2起營收將重返成長 全年年增率上看1成

宏正 (6277-TW) 去年營收獲利創高，展望今年，發言人暨財務長陳健南表示，美國客戶去化庫存告一段落後，出貨狀況回溫，預計 4 月起營收將重返成長軌道，且下半年新品出貨也將貢獻營運，法人估宏正今年營收估年增 5-10%，毛利率可望重返 59-60%。

陳健南指出，去年第 4 季因為客戶擔憂美中貿易戰提前拉貨被庫存，導致今年第 1 季拉貨放緩，恐呈現年減，不過隨庫存去化告一段落，第 2 季起出貨狀況可望好轉，營收也將優於去年同期。

全年來看，陳健南認為，今年營運主要動能將來自 over-IP 的解決方案，影音產品，預估都會有雙位數年增，加上下半年 USB 新品出貨貢獻營運，預估上下半年營收比重將呈現 45:55。

以產品營收占比來看，陳健南表示，今年 over-IP 的比重預計提升至 15%，Non-over IP 占比將提升至 25-30%，影音產品提升至 20-25%，USB 周邊設備提升至 10%，不過 SMB 預估將減至 15%-20%，連接線以及其他產品則持穩 1 成左右。

根據 AVIXA 及 HIS 聯合公布的 AV 產業趨勢報告指出，至 2023 年專業影音產業年複合成長率 4.3%，Gartner 近期報告也指出，今年全球 IT 支出將達 3.76 兆美元，年增 3.2%。