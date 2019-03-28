【永豐期貨】台指選擇權盤後－高檔觀望 台股量縮力守10500

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週四下跌 27 點至 10493 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 43.26 點，電子期逆價差擴至 - 1.16 點，金融期逆價差擴至 - 3.31 點。現貨部分，三大法人賣超 10.74 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 3623 口至 27884 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 4510 口至 60901 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 3318 口至 24870 口。

週三美股收黑，雖然震盪後有收斂跌幅，但由於電子盤續跌拖累亞股，韓國股市更是開盤就跌破季線，台股早盤也受拖累呈現開低走低，不過隨指數回測至 10500 點附近時有多檔個股出現買氣回籠跡象，而尾盤更是有大筆買單敲進台積電、鴻海、大立光等權值股，使加權指數收斂跌幅後終場以長下影紅 K 作收，指數終場小跌 6.44 點至 10536.26 點，成交量能下降 164.67 億至 890.19 億。整體而言，今天台股還是在亞股中相對強勢，然而量能已經縮至今年 1 月 24 日以來新低，高檔觀望意味濃厚，後續投資人須密切注意目前正在北京進行的中美貿易談判，若有較重大結果出現將對股匯市造成較大影響。

選擇權分析

週選擇權 OI 最大量支撐壓力區由昨日 10300~10550 點上移至 10500~10650 點，全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.43 降至 1.31，VIX 指數上漲 0.25 至 13.60。各項選擇權相關指標較不同向，整體選擇權中性偏多架構略微降溫。 (永豐期貨研調)



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