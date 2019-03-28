【華冠投顧】台股震盪走高走跌6點，量僅889億元!

前日說: 台股量縮反彈，風險仍在! 昨日跌 16 點，今日又回測 10500 點，收盤小跌 6 點，10536 作收，不過成交量萎縮至 889 億元，自 1/23 以來最低量。

今日摩台期結算，尾盤拉抬台積電 (2330)，鴻海(2317)，開發金(2883)，富邦金(2881)，台灣高(2633) 及亞泥 (1102) 等權值股，指數收在今日最高點結算。不過今日大盤出現僅 889 億元成交量，所謂: 新手看價，老手看量，量先價行，無量無價。台股漲到 10500 點，成交量竟萎縮至 886 億元，市場觀望氣份濃厚。大盤近日 [歹勢拖棚]! 很不乾脆，要跌不跌的.. 很磨人... 漲沒量也跌沒量，只能等待大盤方向，是突破壓力或跌破支撐，在未表態方向前，沒必要那麼累... 在此亂追亂買股票，秋來秋去，浪費子彈。今日強勢股分很散，包括汽車股的中華(2204)，紡織股的中和(1439)，嘉裕(1417)，生技股的台原藥(4415)，和康生(1783)，觀光股的晶華(2707)，以及宏大(8932)，力致(3483)，岳豐(6220)，盛達(3027)，建榮(5340) 等漲停。

觀察外資近期操作，做很短線，股票近日常出現今強明弱，或當日衝高就無力走低，建議: 沒有必要急去亂賭亂買! 想要追價的人務必格外謹慎。穩建的人則等待大盤帶量突破轉強訊號出現才出手，股票股價漲勢多半較有續航力!

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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