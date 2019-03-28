【日盛投顧】亞股普遍拉回，台股量縮暫失10日線

◆盤勢分析

1. 美股四大指數收低，晨間亞股走勢不佳。周四加權指數小幅跳空低開，隨即震盪下行，盤中最低 10499.29 失守 10 日線，接近 10 點陸股逐漸轉強帶動台股回穩，加上尾盤將進行摩台結算，指數緩步收斂跌幅。終場加權收 10,536.260 點，下跌 6.44 點，跌幅 0.06%。

2.OTC 指數早盤開高震盪，盤中一度翻落盤面，終場收 138.42 點，微跌 0.12%，目前短線上方壓力為 140 點，下方支撐為月線 137.77 點。

3. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周四台股收下影線紅 K 棒，暫時失守 10 日線。

(2) 量能：成交量能持續降溫，周四僅達 889.04 億元，後續不宜出量下殺。

(3) 技術指標：日 KD 指標向下、MACD 柱狀體零軸之下走低。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 10.76 億元；外資 + 1.30 億元、投信 - 3.68 億元、自營 - 8.37 億元。



量縮個股輪動快速，資金轉進水泥、營建

1. 電子類股

(1) 緯創集團：雲端硬件廠商 6669 緯穎持續攀高，連續第二天的蜜月行情，但同集團個股 3231 緯創、4953 緯軟平盤整理。

(2) 電子零組件：散熱模組輪動，周四 3483 力致因布局非 NB 領域，法說對後市營運樂觀，外資連買多日，股價跳空站上七年新高；電池大廠 6121 新普 2018 年 EPS17.35 元，將派發 11.5 元股息，今年營運可望季季高，股價再創波段新高；4933 友輝財務體質改善，且股價基期仍低，股價盤中一度挑戰 35 元。

(3)PA、矽晶圓：受惠 5G、車用需求，PA 產業逐漸走出谷底，營運有望增溫 ，8086 宏捷科早盤暴量衝高，尾盤翻黑，但 3105 穩懋、2455 全新維持強勢。矽晶圓 6488 環球晶法說釋出好消息，1Q19 營收不差，並宣布配發 25 元股息，股價上漲 1.36%。

2. 非電子類股

(1) 水泥、營建：2018 年水泥族群獲利佳，且具高配息題材，雙雄 1101 台泥、1102 亞泥維持多頭走勢，帶動 1103 嘉泥落後補漲。329 檔期即將到來，國內建商推案量上看 5000 億元，2501 國建外資持續買超，股價量出創高；2511 太子、2545 皇翔盤中緩步走高。

(2) 裕隆集團：2204 中華、1417 嘉裕宣布減資，股價跳空上漲；帶動 2201 裕隆、2227 裕日車股價轉強。