【華冠投顧】幸運星-大怒神持續震盪發威中......

林幸蓉 分析師

焦點個股：3105 穩懋、6488 環球晶、6121 新普、2204 中華、3363 上詮

本週如預期台股繼續大怒神…… 阿尼奇大人們沖沖樂 ING，台股大盤收盤跌破十日線，權值股 2409 友達、2882 國泰金、2885 元大金、2454 聯發科、3711 日月光投控持續下跌，收盤前拉抬 2330 台積電、2881 富邦金、2317 鴻海等權重股使跌幅收斂，下跌 6 點收最高點，但是成交量卻迅速縮為 886 億……

富櫃 50 法說會的 PA 功率放大器 3105 穩懋、6488 環球晶及 6121 新普，加上減資概念股 1417 嘉裕、2204 中華表現較強……

大家有沒有注意 OTC 天天開高走低、收最低…… 還是開盤追追追 + 收盤槌槌槌盤。今天量能持續放大到 358 億囉…… 老師一再提醒投資好友，大怒神盤阿尼奇大人們喜歡玩沖沖樂…… 先拉高高讓大家早盤追追追…… 尾盤當沖或隔日就會被沖沖樂…… 例如昨日老師學堂特別叮嚀學員 8086 宏捷科有高點記得沖一趟，加減賺。因為目前盤勢震盪，以短線操作日日見財、加減賺為主！！今日除了宏捷科外，8215 明基材、4960 誠美材、3363 上詮、5210 寶碩、6290 良維、3217 優群、6111 大宇資、5009 榮剛、3511 矽瑪、3594 磐儀…… 都是今日弱勢股……

PS. 大同集團地雷 2475 華映、3519 綠能、3579 尚志、虧損減資 3086 華義、6169 昱泉跌幅甚大！！

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。