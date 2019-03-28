台股盤中－電金熄火 汽車股搭救 指數小跌力守10500點

美股小幅收跌，台股今 (28) 日也走弱，開盤下跌 13.68 點，以 10529.02 點開出，電子三王領跌電子股，金融股也續弱，加權指數最低一度摔破 10500 點，不過多頭有力守整數關卡企圖心，指數在平盤下震盪整理，今天盤面上最火熱焦點落在汽車類股上，整體預估量能縮至不到千億元。

華映淨值轉負，最快 5 月下市，今日股價以跌停 0.45 元開出後鎖死，小股東擔心股票變壁紙，盤中超過 21 萬張排隊賣單高掛；拖累綠能、尚志同步亮燈跌停，綠能已連續拉出六根跌停板。

而大同集團受本業不佳與業外轉投資事業鉅額虧損拖累，去年稅後大虧 323.93 億元，為成立百年以來最慘，每股虧損 4.75 元，大同也大跌超過半根停板。

電子三王熄火，大立光小跌至 4615 元止步，5 日線明顯有撐；台積電最低跌到 240 元，在平盤下微幅震盪；鴻海雖然小跌不到 1%，但在昨日跌破 5 日線、10 日線後，今天盤中一度又跌破月線。

金融股今天續弱，國泰金為弱勢指標，跌逾 1%，回測 3 月初的前波低點；元大金、新光金也都跌超過 1%，今天下午將召開法說會的新光金表現低迷，跌到今年 1 月底的前波低點。

不過，中華車減資六成，退還股東 83.04 億元現金，股利加上現金減資返還殖利率高達 27%，股東大受惠，今天一堆人搶著當中華車股東，中華車股價跳空漲停，委買張數超過 33 萬張；也帶動母公司裕隆跟進漲約 6%，裕日車、廣華 - KY、三陽都搭上多頭列車，汽車類股漲幅馬力十足，類股漲逾 1.2%。

今年以來，台股自低檔區持續拉升，陸續收復各均線，然而反彈至今逾 1300 點，漲勢已高，面對 10500 點以上、歷時約一年的平台整理區壓力，加上上檔還有 10660 點至 10700 點沉重賣壓，已見追價趨於謹慎，所幸在充沛的資金作後盾下，逢低仍見低接買盤，不讓盤勢快速轉弱的意圖頗為明顯，預期短線盤整後還有續攻機會。