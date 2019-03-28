〈機構報告〉IHS：今年DRAM市場恐大幅萎縮 年增率估跌22%

據《IHS Markit》的研究報告顯示，預估今年 DRAM 市場將大幅萎縮。由於近期以來對市場狀況的擔憂以及平均銷售價格的急劇下滑，預估 DRAM 市場將在 2019 年跌至 770 億美元，年增率縮減 22%。該機構預期，價格下跌和需求疲軟可能會持續到 2019 年第三季。

「面對需求停滯，美光 (MU-US) 最近宣布削減記憶體晶片產量的決定並不令人意外，」IHS Markit 副主任 Rachel Young 表示。「事實上，大多數記憶體晶片製造商正在採取措施來管理供應產量和庫存水平，以因應需求的疲軟。」

報告中認為，未來幾年 DRAM 的供應和需求成長將維持在 20% 的範圍內，市場普遍平衡。但由於伺服器和行動通訊設備類別主導需求，預計將在某些時期出現供給過剩和供給不足的狀況。

從長遠來看，特別是來自亞馬遜、微軟、臉書、谷歌、騰訊、百度、阿里巴巴和其他科技巨頭對於伺服器 DRAM 的強勁需求，意味著伺服器市場位元需求將從 2018 年的 28% 的成長到 2023 年的 50%。

自 2016 年以來，智慧型手機的出貨量和記憶體成長皆明顯放緩，不過智慧型手機在整體 DRAM 需求中仍排名第二。

從個別公司來看，三星持續在 DRAM 產量上處於領先地位，不過在 2018 年第四季，與他廠的差距縮減。由於面臨極具挑戰性的半導體環境，特別是在 DRAM 定價壓力方面，三星在先前發布了 2019 年第一季的獲利預警。不過儘管如此，三星在 2018 年第四季仍在市佔率上領先 SK 海力士 8 個百分點，並領先美光 16 個百分點。