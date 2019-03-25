看好中國半導體產業成長 Entegris：加大投資力度

近年來，全球半導體產業正朝向中國轉移，吸引許多外企加大在華投資。半導體材料商 Entegris 中國銷售副總裁張凱翔表示，希望能在高速增長的中國半導體領域持續投資，顯示中國半導體產業的高速擴張，正刺激著整體產業快速成長。

Entegris 在最新發布的 2018 年度財報中表示，近年伴隨中國建造的晶圓廠達到歷史新高，預計將會帶動各國對中國半導體產業的投資力度，此外，該公司同時提出未來幾年將與跨國企業共同創建超過 10 個晶圓廠的新項目。

國際半導體產業協會 (SEMI) 數據顯示，預計 2017 年至 2020 年間，全球投產的 62 座晶圓廠中，將有 26 座位於中國，佔全球總數的 42%。

作為為半導體和其他高科技產業提供特殊化學品和先進材料解決方案的企業，Entegris 透過提供半導體製造步驟中所需的特殊材料，為整個半導體生態系統服務。張凱翔表示，整個產業的擴張將進一步帶動對上游產品的需求，可能因此提升 Entegris 產品銷售。

根據財報顯示，Entegris 在 2018 年財年總營收為 15.5 億美元，年增 15%，其中，中國的銷售額為 2.04 億美元，佔該年總營收的 13%，來自中國地區的營收年增 37.3%，增幅顯著高於其他地區。

Entegris 在 2018 年 6 月宣布在上海成立中國技術中心，以關注國內客戶對實驗室支持和研發的需求。張凱翔表示，基本上該中心硬體設施皆已完成，這幾個月陸續將人員送到美國、日本等工廠接受相關培訓，並透露該中心將在今年 4 到 5 月份正式運行。

此外，Entegris 在中國的其他發展策略包括：持續推進材料生產本地化、幫助新晶圓廠的建設，並加強實驗室支持及人才培養等本地基建工作。

儘管如此，方正證券研究報告指出，就行業競爭格局來看，全球半導體材料產業仍然由日、美、韓、德等國家絕對主導，中國半導體材料的銷售規模占全球比重不到 5%，與海外半導體材料產業差距甚大。

對此，張凱翔認為，如何成功突破國際巨頭堅固的專利壁壘是目前中國企業面臨的最大挑戰，「很多國外玩家做了 50 年，有很多專利，剩下的玩家只能往沒有專利的地方走，但是很多東西都被研究透了，很難再找到一個新的配方比既存的專利更好」。