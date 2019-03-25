相較業界看好跌幅Q2將收斂 研調看DRAM價格跌勢恐持續至Q3

相較業界看好 DRAM 跌幅將在第 2 季收斂，研調機構 TrendForce 記憶體儲存研究 (DRAMeXchange) 指出，受庫存過高影響，DRAM 第 1 季合約價跌幅持續擴大，整體均價已下跌逾 2 成，且價格加速下跌下，並未刺激需求回溫，交易仍清淡，預期 DRAM 均價在庫存尚未去化完成影響下，跌勢恐將持續至第 3 季，預期價格跌幅將在第 3 季與第 4 季逐漸收斂。

先前包括南亞科 (2408-TW) 總經理李培瑛、宇瞻 (8271-TW) 總經理張家騉、力晶集團執行長黃崇仁等，均看好在庫存逐步去化下，DRAM 價格可望從第 2 季起逐步回溫，且第 3 季將進入傳統旺季，加上英特爾 CPU 缺貨情況可望獲紓緩，下半年需求有望隨之回升。

不過，DRAMeXchange 對市況回溫情況較為保守。DRAMeXchange 調查，DRAM 供應商的庫存水位第 1 季底普遍已超過六週，買方庫存水位雖受到不同產品別影響，略有增減，但平均至少達 5 週，在伺服器及 PC 客戶端甚至超過 7 週。

進入第 2 季，受惠 1Ynm 製程貢獻，供給位元仍持續成長，在極力消化庫存的考量下，DRAM 供應商普遍採取持續大幅降價的策略以刺激銷售；與第 1 季相似，跌幅最大的產品別為 PC 與伺服器記憶體，跌幅約 2 成，行動式記憶體受惠新機拉貨動能，跌幅較小、約 10~15%，預估 DRAM 均價在第 2 季將持續下跌近 2 成。

至於下半年跌幅是否有效收斂，則取決需求端的回溫及第 2 季底庫存去化的成效。DRAMeXchange 分析，今年各產品 DRAM 平均搭載容量成長表現，將不若去年，終端需求回溫扮演決定 DRAM 景氣是否落底的關鍵因素。單就供需預測來看，上半年供過於求的情況遠高過下半年，預期價格跌幅在第 3 季與第 4 季可望逐漸收斂。