美股盤後 — 倒掛持續！晶片股齊下殺 四大指數陷血海

週三 (27 日) 經濟放緩的擔憂揮之不去，美國 10 年期公債殖利率擴大跌幅至 14 個月最低，美股四大指數陷血海。

週三 (27 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 32.14 點，或 0.13%，收 25625.59 點。

標普 500 指數下跌 13.09 點，或 0.46%，收 2805.37 點。

那斯達克指數下跌 48.15 點，或 0.63%，收 7643.38 點。

費城半導體指數下跌 20.27 點，或 1.45%，收 1376.48 點。

標普 11 個板塊陷入一片血海，僅工業股上揚；醫療保健板塊領跌、其次為能源股與公用事業股。

標普 11 個板塊示意圖。(圖：Finviz)

尖牙股 (FAANG) 漲跌互見，蘋果 (AAPL-US) 上揚 0.90%；Netflix (NFLX-US) 下跌 1.83%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.01%；臉書 (FB-US) 下跌 1.08%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.99%。

美國國際貿易委員會 (ITC) 週二 (26 日) 公布兩項蘋果與高通的專利糾紛裁定，兩家企業各獲一勝一負。

德國半導體大廠英飛凌下修全年財測，拖累半導體類股重挫。Nvidia (NVDA-US) 下跌 0.21%；德州儀器 (TXN-US) 下跌 2.18%；Intel (INTC-US) 下跌 0.52%；美光 (MU-US) 下跌 2.70%；AMD (AMD-US) 下跌 3.11%。

金融股集體下滑，高盛 (GS-US) 下跌 0.35%；摩根士丹利 (MS-US) 下跌 1.22%；花旗 (C-US) 下跌 0.80%；富國銀行 (WFC-US) 下跌 0.49%。

台股 ADR 全倒。僅台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.50%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.06%；友達 ADR (AUO-US) 下跌 0.54%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.60%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.53%。

波音週三公布將提供軟體更新和一系列措施,，改善波音 737 MAX 飛航安全。(圖：AFP)

企業消息方面，波音週三宣布將進行軟體修復和一系列措施,，改善波音 737 MAX 飛航安全，包括增加額外的飛行員培訓和駕駛艙警報，激勵波音 (BA-US) 股票尾盤止跌反彈，連帶提振工業股。

華爾街分析

由於擔心全球經濟增長放緩，週三交易商紛紛湧入債券市場，美債殖利率持續下滑。美國 10 年期公債殖利率擴大跌幅至 14 個月最低，收盤更跌破關鍵 2.40% 水平，來到 2.386%。

德意志銀行首席全球策略師 Binky Chadha 稱：「風險表現最終取決於什麼是增長？過去三週的最新資訊是，寬鬆的貨幣政策令市場對經濟增長感到恐慌。」

投資顧問機構 Alan B. Lancz & Associates Inc 總裁 Alan Lancz 說：「投資者擔心反轉的殖利率曲線，也是賣壓出爐的原因，這絕對是一個經濟放緩的指標，至於它是否會陷入衰退，沒有人真正知道，但這將抑制市場。」

市場對於聯準會 (Fed) 今年降息的預期越來越高，對此，達拉斯聯邦儲備銀行 (Dallas Fed) 行長 Robert Kaplan 對此回應，考慮降息還為時過早。Kaplan 表示，在他考慮改變這一立場之前，殖利率倒掛須持續數月。

在經濟數據方面，美國商務部表示，1 月份美國貿易逆差收斂至 5110 億美元，遠低於預期。

最新一輪美中貿易談判將於週四 (28 日) 北京登場，美國總統川普表示，若與中方達成的協議不是「極好的協議」，他不會接受。

法國巴黎銀行 (BNP Paribas) 的利率策略師 Laurence Mutkin 稱，談判最終將以關稅保持「穩定」而結束，不會完全去掉關稅，美國仍然會保留一些關稅。