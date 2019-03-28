美股盤中─經濟擔憂持續 道瓊下跌逾180點 反轉走低

美國股市週三中場下跌，經濟可能下滑的擔憂，揮之不去，為股市帶來壓力。

台北時間 23:59

道瓊工業平均指數下跌 182.96 點或 0.71% 至 25474.77。

Nasdaq 指數下跌 97.82 點或 1.26% 至 7593.70。

S&P 500 指數下跌 26.87 點或 0.97% 至 2791.59。

今日稍早，因美國公布貿易數據優於預期，主要指數上漲。美國 1 月貿易赤字下降至 511.5 億美元，降幅高於預期，將有助推升本季的 GDP 成長。

10 年期債券殖利率報 2.36%，觸及 2017 年底以來最低水準。自 10 年期債券殖利率自 2007 年以來首度低於 3 個月期債券殖利率以來，投資人便密切注意利率走勢。長期債券殖利率低於短期債券殖利率，稱為殖利率曲線倒掛，為經濟衰退的領先指標。

過去 50 年，每在經濟衰退之前，美國債券殖利率曲線總是倒掛，僅有一次例外。

預期將成為聯準會 (Fed) 理事提名人的摩爾 (Stephen Moore) 呼籲央行調降利率 0.5 個百分點，週三，債券殖利率因而下降。摩爾於接受紐約時報訪問時，發表了該談話。他並指出，他不是為川普總統做鴿派。

因近來公布的經濟數據較預期疲弱，投資人紛紛買進債券。經濟數據令人失望，引發投資人擔憂經濟成長可能減緩。

今年前二個月，中國工業獲利下降 14%，創 2011 年以來最大降幅。週二公布的數據顯示，美國消費者信心指數五個月來第四次下降。

週二，美國股市大幅上漲，但收盤自高點下滑，反應對經濟展望的擔憂。

分析師說，全球經濟成長必須回穩，才能推升股市。匯市與債市持續發出謹慎訊號，預期在債市好轉之前，股市恐難持續上漲。