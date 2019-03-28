爭取脫歐協議通過 英首相梅伊宣布下台時程

英國首相梅伊 (Theresa May) 於英國當地時間週三 (27 日) 證實，一旦英國國會通過她的脫歐協議，她將辭去英國首相一職。

此消息符合市場期待，激勵英鎊兌美元應聲上揚，截稿前暫報 1.3253。

英鎊兌美元走勢圖。(圖：AFP)

脫歐之路風雨飄搖，多位內閣官員近期醞釀逼宮，集體辭職相逼，要求首相梅伊在 10 天內下台。保守黨國會議員表示，如果梅伊同意下台，他們將支持她的脫歐協議，促使梅伊週三 (27 日) 宣布「下台時程」。

梅伊週三 (27 日) 英國保守黨在國會下議院的議會黨團「1922 委員會」表示：「為了做出對黨與國家有利的事情，我準備提前離開。」

儘管梅伊並未給出具體的日期，但多位英國國會議員預料這將很快發生。

英脫歐情勢丕變，英國國會已兩次否決簽署梅伊版的英脫歐協議草案，預計梅伊在未來幾天內將向國會提出第三次投票。

保守黨 (Conservative) 國會議員、脫歐鷹派 Jacob Rees-Mogg 與 Boris Johnson 表示將可能轉向支持該協議，尤其是在梅伊確定下台的日期。

英國第二個鐵娘子之稱的梅伊，自 2016 年 7 月出任英國首相和保守黨黨魁，隨著 2016 年 6 月 23 英國公投選擇脫歐，梅伊歷經重重挑戰，梅伊版脫歐協議在英國國會節節遭到否決，英國脫歐選項也被迫重洗洗牌，梅伊面臨了內憂外患。

本週一 (25 日) 跨黨派國會小組提出修正案 (Letwin Amendment) 以 27 票之差通過，將英國脫歐控制權自梅伊政府手中轉移到國會。

「脫歐大戲」多次演變為「逼宮大戲」

梅伊自去年挺過所屬保守黨發動的不信任投票 (以 200 票支持、117 票反對)，以及工黨對梅伊政府提出的不信任動議 (以 202 票支持、432 票反對)，甚至近期梅伊失去脫歐主導權後， 多達 11 名內閣官員醞釀集體辭職逼梅伊下台，最終促使梅伊週三 (27 日) 無奈接招，提前亮出下台時程表。