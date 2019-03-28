馬斯克二度向員工喊話 分析師：市場過度擔憂特斯拉Q1

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 本月發出第二封員工信函，以消彌員工對關店政策上的誤解。

該信指出，高來客量和銷售量的特斯拉門市仍會保持營運，且如果公司認為可以增加銷量，還有可能開設更多門市。根據其備忘錄，顧客將仍須透過手機或電腦購買車輛，即使他們在門市內也要如此下訂。

特斯拉 2 月時因宣布全面網購化而引起轟動，當時馬斯克還證實特斯拉也將削減銷售和零售人力，但 3 月 10 日馬斯克發出內部信函向員工表示，該項計畫改變，特斯拉將「保留比先前宣布更多的門市」，同時特斯拉也以官網文章向大眾解釋政策變動的原因，提到經過審查，決定減少門市的關閉數量。

「權衡之下，特斯拉改以提高車輛的全球平均售價 3%，但由於關閉的門市數量減少一半，節省的成本也只剩下一半。」

週三馬斯克再發信給全體員工，欲藉此釐清員工對零售門市新計畫的一些困惑。

「來客量高、銷售量大的門市絕對不會關閉，因為這樣做沒有意義，除非很少數狀況，因為當地的租金高得離譜，更甚者，特斯拉將持續在全球開設滿足上述標準的門市。」

他也澄清了員工對於特斯拉全面網售的誤解。

「所謂『所有銷售將在線上完成』的意思是，購買特斯拉車的方式將需透過手機或電腦在線上進行。」

特斯拉沒有立即回覆置評請求。

分析師看特斯拉

近日看跌特斯拉的分析師不斷發表觀點，週三特斯拉的多頭分析師終於開口。

Jefferies 分析師 Philippe Houchois 認為，特斯拉第一季溫和虧損 5000 萬美元 (息前、稅前、攤銷折舊前)，且「特斯拉今年有很高的機率可以資金自給自足。」

他重申特斯拉股票前景，同時發布第一季交車和生產數量低於華爾街共識預期。他給予特斯拉「買進」的評級，目標價 450 美元，遠高於 FactSet 調查的共識預期 335 美元。

特斯拉週三收高 2.64% 至 274.83 美元。

特斯拉去年 12 月起股價下跌，一直在去年低點範圍間，Houchois 認為，該股票「返回支撐 2018 一整年測試的低點，之後特斯拉又已展示了獲利和正面自由現金流。」

「市場對特斯拉第一季的消極看法顯然是過頭了。」