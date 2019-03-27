凱基銀攜手微軟、政大開發「AI預測模型」 實踐開放銀行理念

凱基銀行近兩年積極數位轉型，積極推出 KGI inside 開放 API 金融服務，積極朝開放銀行 (Open Banking) 生態圈邁進，今 (27) 日與台灣微軟、政治大學金融科技中心合作開發的「AI 預測模型」成果。此「AI 預測模型」之特點為使用概念驗證 (Proof of Concept，簡稱 POC) 方式開發，運用 AI 人工智慧的強大計算能力處理多面向、多種類大數據資料，幫助新創業者更快、更精確預測客戶需求，並有助提升業者的決策效率及準確度，有效解決其業務痛點。

以 AI 新技術解決既有業務議題 真正讓 AI 在金融業落地

開發金控 (2883-TW) 暨凱基銀行創新科技金融處資深副總經理周郭傑表示，國內多數金融機構在引進 AI 時，多是鎖定在機器人客服或智能理財，離自然語言的對話與理解還有很大一段路，很難評估對客戶的實際幫助。凱基銀行繼去年 5 月份於微軟亞太技術年會 (DevDays Asia 2018) 發表 AI 轉型藍圖後，積極發展 AI 策略，採用「小規模概念驗證→商業運轉→大規模複製」三步驟，運用 AI 新技術串聯起價值鏈。

周郭傑表示，首先，凱基銀與台灣微軟及政大合作發現，小規模概念驗證後的「AI 建模」成效可達「人工建模」標準，且「AI 建模」所費的時間與人力可減少三分之二，此結果意味 AI 演算法能突破人力處理資料量與複雜度的限制，增進預測模型的發展效率及準確度。

其次，凱基銀行積極促進「AI 建模」的商業運轉運用，例如利用 AI 建構了信用評分模型，有效辨識出哪些客戶是從未與銀行往來的信用小白，並進一步評估個別信用小白客戶合適的貸款額度。緊接著，凱基銀將上述商轉實例大規模複製，推進開發金控旗下的子公司，培育更多人才對 AI 新技術的接軌，形成創新文化生態體系。

AI 技術聚焦客戶人生階段決策點 實現 Open Banking 服務願景

周郭傑指出，凱基銀踏上數位轉型之路兩年，正以開放銀行 (Open Banking) 的思維與策略改寫金融業的面貌，金融服務將更深入客戶的各個生活層面，這也正是「KGI inside」的核心精神。

未來「KGI inside」將導入與結合 AI 技術，擴大來自各式場景異業資料的應用，以更快、更精確預測客戶的各種行為，包括需求、回應、風險、產品使用及流失可能性等，建置各種決策預測工具，致力於客戶價值鏈的提升，並且持續優化決策，期望有效掌握客戶不同人生階段所有的決策點，讓客戶價值極大化。

