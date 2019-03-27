緯創攜手鴻海、索尼、尼康、Scenera成立NICE聯盟 打造智能攝像生態系

緯創 (3231) 佈局 AI 人工智慧應用，憑藉其硬體優勢，與鴻海(2317)、索尼(SONY)、尼康(Nikon)、Scenera 共同合作成立「智能攝像生態系統網路(Network of Intelligent Camera Ecosystem, 簡稱 NICE) 聯盟」。五家企業跨國攜手打造新世代智能攝像系統生態系，建立及推動新世代智能攝像機平台及產業技術標準。近年 AI 影像分析技術在全球引發智能革命，更將攝像系統推至智能數據時代，而 NICE 將分散式 AI 及分層虛擬化技術概念融入標準中，可望加速智能攝像系統的生態系與應用發展。



緯創技術長黃俊東表示，NICE 規格的特色之一，即是 AI 運算可跨傳感器 (Sensor)、攝像機(camera) 及雲端(Cloud)，並透過全新定義的分層管理，有效運用分層之間的虛擬服務。



他說，這種技術可讓應用 (APP) 與服務，透過傳感器拍攝適當的影像，並進一步分析傳感器所捕捉的影像資料，整體效能的低延遲，符合經濟效益，可滿足終端使用者的需求。



NICE 聯盟已於網站發佈 NICE 標準 v0.9 版本，並將於今年第二季中旬發表 v1.0 版本，供產業及使用者正式採用。NICE 標準之範圍包括終端設備到雲端服務，涵蓋智能攝像系統生態系的整體架構及發展，基於資料獲取及處理 (NICE Data Pipeline) 與分散式 AI 管理 (NICE Distributed AI Management) 等創新技術，透過標準介面 (API) 整合傳感器、攝像機模組、攝像機、地端 (Edge) 和雲端系統，將可更安全、快速、彈性的使用智能功能。