〈大同集團財務危機〉華映去年底每股淨值-0.07元 步綠能後塵5月恐下市 三度鞠躬道歉

大同集團旗下華映 (2475-TW) 今 (27) 日召開重訊並公告去財報，去年第 4 季虧損擴大，全年歸屬母公司淨損 195.61 億元，每股虧損 3.02 元，去年底每股淨值 - 0.07 元，淨值轉負，恐步上綠能後塵，5 月面臨下市命運；財務長更是三度鞠躬致歉，向投資人與社會大眾表達歉意。

華映去年第 4 季營收 38.14 億元，稅後虧損 177.26 億元，歸屬母公司淨損 135.24 億元，每股虧損 2.09 元。

華映發言人、總處長黃世昌表示，導致去年第 4 季大幅虧損的主要原因，主要是依據 IFRS10、IFRS12 及 IAS28 相關規定，對華映科技已喪失控制力，認列損失 72.59 億元。

另外還有認列資產減損 11.75 億元、預提資遣費 13 億元、或有損失及負債約 1.43 億元。

華映全年虧損營收 240.2 億元，稅後虧損 252.83 億元，歸屬母公司淨損 195.61 億元，每股虧損 3.02 元。

虧損擴大，導致華映截至去年歸屬於母公司權益為 - 45.62 億元，每股淨值 - 0.7 元。

依照規定，淨值轉負，必須在公告財報後 40 天強制下市，對此黃世昌僅表示，將依照主管機關規定辦理。