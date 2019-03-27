徐旭東看好Google進駐遠東科技園區 預估未來與遠東集團合作機會大

「2019 智慧城市展」今 (27) 日進入第二天，遠傳 (4904) 董事長徐旭東今日率領遠傳總經理井琪與一級主管親臨現場，親自體驗遠傳「大數據、人工智慧、物聯網」三大 5G 發展重心，測試「智慧城市大願景」、「智慧企業大升級」兩大情境區，超過 20 項創新應用服務，包含戴上 VR 眼鏡，感受與台灣愛立信合作，透過現場啟動 5G 傳輸呈現的 8K 影音視覺效果；更利用「智慧販賣機」泡咖啡請現場民眾一起品嘗。徐旭東表示，今年 2 月參加的 MWC 就可以發現全球都力推 5G，是一個方向、也是趨勢，5G 基本上這是很好的題材，政府也期望可以透過 5G 和世界競爭，不單單通訊業，其他行業也希望可以走上 5G，汽車自動化就是一個很好的案例，政府角色就是要「PUSH」，讓 5G 更快上路。



針對 Google 昨 (26) 日宣布進駐遠東科技園區，將承租 2、3 棟「Tpark」，預計第一波將徵才 2500 人，最終會加到 7500 人；徐旭東表示，Google 需要各式各樣人才，從 IE 中心衍伸出去各領域，選擇進駐台灣是看中東南亞市場正在發展快速，台灣可以作為亞洲基地，擴及東南亞市場。而 Google 此次落腳在遠東園區，其實是談 1 年之久，讓 Google 落腳在新北市，相信 Google 進駐可帶動新北市發展，未來和遠東集團合作機會也很大。



遠傳電信此次以【遠傳大人物 全面啟動迎 5G】為主題，展出「智慧城市大願景」、「智慧企業大升級」兩大情境區；「智慧城市大願景」情境區，遠傳展出多項與公部門聯手打造的智慧城市應用，包含車聯網、智慧停車、智慧路燈、智慧電表、環境監測、智慧儀表板、智慧健康照護等在內的多項物聯網技術應用，已陸續運用於各地方縣市，協助提升營運效率。在「智慧企業大升級」情境區，展出內容包含智慧監測、智慧販賣機、雲端智能環控 / 環安、AI 智慧檢驗、頭家輕鬆配等多項服務，助攻企業達成全方位數位轉型目標。



遠傳「智慧城市大願景」應用致力深耕在地需求，「連網電單車」響應政府推動共享電動車的綠能低碳政策，透過雲端與 IoT 技術能提供車輛定位追蹤、電池狀態、車況監測，已協助國內電動機車 / 自行車 / 輔助自行車業龍頭大廠實現商轉，全台觀光景點、共計數千台連網車輛，均可透過物聯網定位技術與連線管理平台，即時管理出租電動車輛位置、進行故障救援。遠傳「AI 智慧路燈」創新應用不僅結合先進的 AI 與大數據技術，能判斷人流數量進而調整路燈亮度、節省電力；同時也結合感測器達成智慧停車應用服務，告警牌可以顯示違停告警資訊，提醒車主盡速駛離，更透過裝載 5G 小型基站，擴大基地台覆蓋範圍，多項技術整合至 AI 智慧路燈，展現遠傳跨業跨界整合實力。



遠傳「智慧企業大升級」情境中，「大數據商用智慧平台」應用藉由遠傳大數據涵蓋廣、即時，能作為人流 / 車流分析的特性，透過人潮密集區域及停留時間等數據，有效協助零售、服務、餐飲業者分析選址並進行精準行銷，開拓潛在商機；此外，現場展出的「智慧販賣機」結合遠端監控與行動支付，例如智慧咖啡機能監控咖啡豆使用情況，還可即時補充原料與預測庫存剩餘量，有效減少人力成本、大幅提升管理效率，帶給使用者嶄新便捷的消費體驗。

