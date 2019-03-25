〈遠傳展望〉今年拚新經濟業務成長 目標5年內營收占比上看2成

遠傳電信 (4904-TW) 新任總經理井琪今 (25) 日對外揭露今年企業營運方針，今年來自新經濟業務的營收占比，將由 10% 提升至 13.5%，並規劃在未來 3 至 5 年內成長至 2 成。此外，為 2020 年的 5G 商轉提前佈局，遠傳將提升具新事業相關技術同仁比例達到 3 成。

井琪表示，遠傳今年定出「精實、轉型、再成長」的營運方針，要超乎傳統電信角色，轉型為消費者數位生活中的最好幫手、企業智慧創新轉型的最佳夥伴，將更貼近客戶，除進行內部員工新技術培育計畫，也積極招募大 (大數據)、人 (人工智慧)、物 (物聯網) 技術人才，提升具新事業相關技術同仁比例達 3 成。

井琪指出，去年雖然在 499 之亂影響下，使營收出現下滑，但來自企業客戶的合約營收年增高達 89%，且為長期合約，將挹注未來營運成長動能，而來自資安業務的營收年增率也達 30%，來自雲端的營收成長超過 4 成。

展望今年，井琪表示，今年成長動能相當大一部分，將來自 Friday 音樂、影音、錢包與購物等加值服務的「新經濟」，去年營收占比約 10%，今年目標為達到 13.5%，並設定在未來 3 至 5 年內成長至 20％，雖然此為轉型的過程，但不代表會把本業丟棄，會更保護與珍惜多年來與消費者建立的關係，並提供更多數位生活需要用到的服務。

針對物聯網所帶來的商機，井琪認為，目前物聯網市場才剛開始，有越來越多傳統產業，都想走向工業 4.0 或自動化等新趨勢，與其他電信業者相較之下，遠傳背後有遠東集團資源，在集團旗下各個公司轉型的過程中，可提供許多不同的場域，這也是遠傳的優勢。

至於 5G 市場，井琪表示，遠傳 5G 實驗網路應用計畫已於今年初成型，積極建構全台 5G 車聯網產業生態圈，而由於電信管理法草案精神已朝「共頻、共網、共建」方向，基礎建設上已有共建，但頻譜是稀少資源，若要分享，在權利與義務上該如何規範，才能避免頻譜蟑螂的出現。

此外，遠傳去年 11 月取得雲端服務商博弘雲端科技 7 成股權，做雲端服務整合，今年將結合博弘的資源，有信心雲端業務成長將能超過 100%。