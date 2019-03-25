牧德4/2轉上市掛牌 上半年訂單能見度高

AOI(光學自動檢測) 設備廠牧德科技 (3563-TW) 將在 4 月 2 日由 OTC 轉上市掛牌交易，總經理陳復生指出，今年上半年訂單能見度相當明朗，出貨狀況也可以掌握。

牧德 2 月營收為 2.12 億元，月增 2.9%，年增 14.16%；累計前 2 月營收為 4.19 億元，年增 14.14%，牧德預計，3 月工作天數增加帶動，營收將明顯較 2 月成長；同時，牧德規劃開發應用於光學檢測鏡頭模組產品，預計第 2 季進入測試階段，產品也可望自第 3 季起出貨。

牧德董事長汪光夏強調，AOI 是一種技術，而非只運用在某種產業，不同產業面對大環境變動也許會有興衰，但 AOI 技術可應用層面廣泛，當科技越來越發達，產品越來越精密，自動光學檢測是不可逆的趨勢。

他也認為，亞洲 AOI 三小龍均受投資者青睞，現在牧德外資持股比例已超過 25%，上市後，將能吸引更多國際投資機構的關注。

牧德 2018 年營收為 31.12 億元，創歷史新高，年增 1.18 倍，稅後純益 12.96 億元，也創新高，每股純益為 30.43 元，牧德每股擬配 27 元股息，以牧德擬對去年股利每股擬配發 27 元股息計算，其股利配發率達 88.73%。

牧德上市案，證交所董事會在 2 月 26 日審查通過，牧德去年 12 月 28 日送件提上市申請，到今日獲交易所董事會核准，前後不到 2 個月時間，牧德將於 4 月 2 日轉上市掛牌。