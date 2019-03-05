牧德2月營收2.12億元 優於法人預期

PCB 及半導體設備廠牧德 (3563-TW) 在出貨淡季中，仍譜出超越法人預期的業績表現，公司今 (5) 日公布 2 月營收為 2.12 億元，月增 2.9%，年增 14.16%；累計前 2 月營收為 4.19 億元，年增 14.14%。牧德總經理陳復生指出，今年上半年訂單能見度仍明朗。

牧德 2018 年營收以 31.12 億元創新高，稅後純益 12.96 億元，每股純益達 30.43 元，去年賺回 3 個股本，董事長汪光夏強調，牧德 2019 年業績仍可穩定成長，對此看法仍樂觀，估既有產品市占率，將達 50% 以上。

汪光夏先前在法說會中也強調，2019 年以來，客戶訂單穩定，儘管客戶有調整出貨時程，但並未見任何一件抽單的狀況。

牧德 2018 年全年營收 31.12 億元，毛利率為 69.63%，年增 5.61 個百分點，稅後純益 12.96 億元，年增 1.8 倍，每股純益 30.43 元，牧德董事會通過，去年盈餘擬配發每股 27 元現金股利，預計提交 5 月 29 日股東會決議。

牧德申請由上櫃轉上市案，2 月 26 日獲證交所董事會審查通過，牧德去年 12 月 28 日送件提上市申請，到獲得交易所董事會核准，前後不到 2 個月時間，可望在 4 月初上市掛牌。