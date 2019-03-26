【豐銀投顧】高興一天就好

◆盤勢分析

昨天筆者說過，不要因為利率倒掛就憂心，因為一般而言利率倒掛不會馬上就讓股市大跌、經濟衰退。經過統計大概是 311 天左右，不過這都不是重點，重點是歷史上每次統計出來利率倒掛，有時候並不是因為這個「倒掛」本身的原因造成股市重挫，而是當時的經濟出了狀況。以 2000 年為例，當年是因為網路泡沫化所致。至於 2008 年則是大家都知道的金融海嘯。再加上聯準會已經有相關的歷史經驗，因此不能因為出現了利率倒掛就反推股市或是景氣就一定會走壞，說穿了那都是時代的背景罷了。

今天早上筆者的「神奇動能」瞬間出現量能急縮的現象。也就是說，空方在今天早上就放棄了追空的意願，那麼指數當然就是不會再重挫了。至於反彈多少，就看當時全球股市的氣氛。今天陸股再次大重挫，無形中也影響了台股反彈的高度，未來台股沒有什麼意外的話，應該是一個區間盤整格局，不要太一廂情願的認為盤一定會漲上去、創新高，須知外資在此雖然還是買超台股，但買超的幅度已經有縮手，短線上我們高興一天就好，但中長線的角度來看，指數畢竟漲多了，短線修正其實真的是合情合理。

那麼，短線既然有修正的可能，操作上應該怎麼做？筆者認為股票的操作就暫時抓短線就好，例如 2614 東森這檔股票就是個很不錯的標的。去年第二季在業外處分旗下上海東森企業發展股權獲利近 20 億元挹注，前三季 EPS 為 2.46 元。去年第四季受到航運業務仍虧損，估計全年 EPS 在 2 元之上，將可望配發股利。今年東森持續淡出散裝航運業，聚焦 O2O 布局，線下自然美與寵物雲實體店的拓展是今年業務發展的重點，並預期轉投資的東森購物全年營收將持續成長，成為旗下金雞母。此股的特性就是漲的快但漲完就不動，是個很好做短線操作的標的，提供給大家參考，祝大家操作順利。

豐銀投顧 李世新 分析師