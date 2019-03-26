【華冠投顧】盤後分析：多方反攻但力道不足

劉彥良 分析師

台股在昨日大跌之後，今天立馬夠開反攻，指數收在全場最高的 10559 點，可惜只收復昨日跌點的二分之一，同時成交量僅 10361 億元，反攻的力道稍嫌不足。

此外，空方缺口尚未填補，再加上 KD 死亡交叉、MACD 紅色柱狀體續往零軸收斂，整體而言要單就今日的反彈就論定台股止穩似乎言之過早。而且中國股市表現意外疲弱，大跌 1.51% 並失守 3000 大關和月線，要小心接下來是否拖累亞股表現。

相對加權指數來看，上櫃指數就強勁得多，顯見內資還是比較積極，一方面空方缺口極小，另一方面今天已經收復昨日失土半數之上且帶量。所以即使大盤可能還有修正的空間，但績優中小型股仍有上攻契機。

雖然之前分享的晶彩科 (3535)、上詮(3363) 和勤誠 (8210) 都是創高後翻黑，但是光聯 (5315) 和南寶 (4766) 在經過一段時間的橫盤整理後，近幾日也開始向上突圍，其他像是大聯大 (3702)、至上(8112)、神基(3005) 和群電 (6412) 等等也都是強勢整理且法人持續偏多的個股，投資朋友後續仍舊可以好好追蹤。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。