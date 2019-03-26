【華冠投顧】台股大跌後量縮止跌反彈79點，收復10500點

台股昨日跳空下跌 159 點，跌 1.5%，今日量縮止跌反彈漲 79 點，漲 0.76%，收在 10559 點，成交量 1031 億元，價漲量縮，重回 10500 點之上。

台股昨日大跌，今日在電子，金融與傳產等權值股的上漲下，指數漲回 10500 點之上，也守住 10 日線支撐。盤面結構: 電子股漲 1.05%，金融股漲 0.37%，傳產股漲 0.49%，OTC 指數漲 0.72% 三大法人: 外資現貨買超 0.5 億元，投信賣超 2.7 億元，自營賣超 16.4 億元。中小型強勢股: 位速 (3508)，曜越(3540)，匯鑽科(8431)，鑽全(1527)，淳安(6283)，光聯(5315)，羅麗芬(6666) 及廣穎(4973)。

大盤指數今日漲回昨日跌幅的一半，相較其他國際股市而言，堪稱強勢! 台股目前與國際股市位置之比較: 台股: 守穩 10 日線之上，跌破 10 線: 那斯達克，費半指數，跌破月線: 道瓊指數，巴黎指數，倫敦指數，法蘭克福，澳洲指數，韓國，日本，香港及大陸股市，跌破季線: 新加坡指數，由此可見，台股表現實在夠強勢... 不過我們認為台股不可能一直與國際股市脫鉤，因此，現在進場請務必格外謹慎，建議短線因應，多頭回防重要支撐: 年線 10442 點與月線 10405 點。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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