【日盛投顧】買盤縮手 沿月線緩攻

◆盤勢分析

1. 台股週二因年報及長假效應，再度出現量縮走勢，但在亞股上漲激勵之下，終場指數上漲 79.72 點，漲幅 0.76%，收在 10559.20 點，成交金額為 1031.02 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱:

(1) 量能：價漲量縮，量仍在月均量 1181 億元之下。

(2) 均線：低檔月線與季線走揚中，所以中期低檔有支撐，但因台股本波從 1/4 低點 9319 點一路上漲到 10667 點，波段上漲幅最高約 1348 點，以拉回 0.382 倍計算，則約 515 點，即中線在 10152 點之上，都為強勢格局走勢，而季線目前在 10030 點附近，更何況在 10400~10450 點有月線與年線支撐因此長假與年報效應雖有，但不至於馬上影響本波多頭格局。短線將以 3/25 向下跳空缺口作為壓力點，即在 10400~10600 點間整理，待年報與長假後觀察國際股市變化後多空雙方再伺機而動。

(3) 技術指標：KD 開口向下，9KD 值已來到 73.6 與 80.9，拉回整理盤，因此上檔空間將不大。

3. 櫃買指數漲幅 0.71%，收在 138.66 點，因週一長黑失年線，短線 3/25 為壓力參考區，高點約 138.9 點附近有壓，因成交量降溫中，故將採高檔整理，重點類股在蘋概類，如 PA 與電池類。

4. 法人籌碼：三大法人合計 - 18.72 億元；外資 + 0.51 億元、投信 - 2.79 億元、自營商 - 16.44 億元。



系統整合、PCB 相關、面板相關、租賃、塑化等族群年報公布前帶動攻勢

1. 電子類股:

(1) 系統整合族群: 因前二個月營收表現佳，包括 3147 大綜、4953 緯軟、2480 敦陽和 3570 大塚等股走強，因部分個股尚有空單回補壓力，加上營運尚未轉弱，因此中期可追蹤其走勢。

(2)PCB 相關族群: 因族群業績表現佳、部分業者在看好 5G 產業發展之下，業者營運也在增溫中，另外 6672 騰輝 - KY 已定於 4/17 掛牌，也讓買盤持續停留於此，包括 2383 台光電、3645 達邁、6552 易華電、4958 臻鼎 - KY、2467 志聖、3044 健鼎與 5439 高技等股陸續出現上漲，由於族群價位偏向中低價位，因此在量縮盤中可隨時伺機上攻。

(3) 面板相關族群: 由於可折疊智慧手機近日為市場話題之一，加上部分業者營收表現佳，讓買盤漸流向與此，也帶動包括 3673TPK-KY、5315 光聯、3049 和鑫、6283 淳安、8049 晶采與 3557 嘉威等股近期走勢，因族群營運獲利仍不穩定，短線仍視個別公司獲利表現。

2. 非電子類股

(1) 租賃族群: 因為獲利穩定，且相關公司前二個月稅前獲利也都公布出現溫和成長，在長假到來前，成為法人資金避風港，包括 5871 中租 - KY 與 9941 裕融等走強，長假前可持續留意法人動態。

(2) 塑化族群: 本波漲幅落後大盤，加上長假效應，使得 2 月營收 YOY 稍轉強的台塑四寶出現買盤，包括 1301 台塑與 1303 南亞等股走強，由於量能仍不穩定，因此攻勢恐無法延續。