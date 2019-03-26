【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

儘管全球經濟疲弱的風險仍在，使得美債殖利率倒掛的情形於週一持續，不過美股昨日出現初步止穩的跡象，蘋果今天凌晨在美國加州舉行 2019 春季發表會，一口氣推出 4 項新服務，激勵蘋概股普遍走揚，大立光大漲近 3%，台積電也有 1% 漲幅，推升加權指數收盤上漲 0.76%。

《國際金融市場焦點分析》

隨著美股反彈以及日圓升勢暫止，日經 225 指數今日大幅反彈超過 400 點，不過經濟基本面體質不佳的憂慮持續在中國股市蔓延，先前趁股市回調流入的北上資金，於上週開始再度逢高調節，昨日更是大幅流出超過百億人民幣，而融資餘額則是自三月以來大幅攀升，籌碼已出現混亂跡象，今日券商股再度殺低，拖累指數開盤後持續震盪走低，午後軍工股大幅跳水，上証擴大跌幅失守 3000 點。

《國際商品市場焦點分析》

前聯準會主席耶倫表示，目前殖利率曲線倒掛，預示美國未來將需要降息，導致美國經濟衰退之擔憂加深，帶動市場風險偏好降溫，推動輕原油一度下跌近 1%，不過在美國及俄羅斯雙雙介入委內瑞拉政治角力上，引發原油供給疑慮影響下，帶動輕原油跌勢收斂，收盤小幅下跌 0.37%；前聯準會主席發表降息言論，及英國有望舉行 2 次公投，美元指數回檔，推動白銀及黃金期貨同步上漲。

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