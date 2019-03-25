【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

歐元區製造業 PMI 數據創下新低，導致美國長短天期殖利率曲線倒掛，引發市場對於未來經濟衰退之擔憂加深，帶動上週五美股走跌，在美股大跌影響下，台股今日開盤同步受到影響，加上今日電子、金融、傳產類股走勢無力，導致台股下跌 1.5%。

《國際金融市場焦點分析》

美國長短天期公債利差出現倒掛，帶動市場對於經濟衰退擔憂加重，推動今日 A50 指數及上證指數開盤隨即走跌，加上美元止跌反彈，人民幣止升回貶，加重陸股跌勢，此外，前波強勢的白酒、金融類股在系統性風險升溫下，同步出現賣壓轉為下跌，在成分股跌多漲少影響下，上證指數下跌近 2%， A50 指數跌幅超過 3%。

《國際商品市場焦點分析》

歐元區 3 月製造業 PMI 減速創六年來最快，加上美國製造業景氣也降至近二年來谷底，美 10 年期公債殖利率大幅走低，並低於 3 個月期國庫券殖利率，為 2007 年來首次二個債券殖利率曲線出現倒掛，市場擔憂全球經濟走緩風險升溫，加上股市大幅回檔，使得對景氣敏感的原物料如原油及銅的價格同步下挫；雖然美元走強，不過美債殖利率下滑同時避險需求升溫，推升金價走高。

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