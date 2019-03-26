英特爾Optane機密檔案遭竊 告上美光員工

據外媒《Tom's Hardware》、《The Register》報導，英特爾旗下革命性記憶體技術 Optane，近日躍上了美國法庭，因英特爾控告前員工、現任美光員工盜竊了英特爾內部機密檔案，內容包括 Optane 產品組人事檔案、聯繫方式、薪資待遇等等。

英特爾與美光員工的本起官司，起源於英特爾前研發經理 Doyle Rivers 一人，據美國加州東區法院庭審資料顯示，Doyle Rivers 是於 2018 年九月跳槽美光，而當年度的 11 月份，英特爾就立即向法院控告 Doyle Rivers，指稱該員在離開英特爾之前，曾利用 USB 下載了機密資料，雖並未竊走核心技術，但包括 Optane 產品組人事檔案、聯繫方式、薪資待遇等等，仍是遭 Doyle Rivers 帶走。

英特爾並且擔心，Doyle Rivers 在暗中接受了美光工作之後離職，可能會與美光分享有關新世代記憶體 3D XPoint 和 Optane 產品的相關訊息；而美國法院已針對 Doyle Rivers 裁示出初步禁令，禁止 Doyle Rivers 擁有、使用或公布任何有關 3D Xpoint/Optane 技術之訊息。

英特爾旗下的 Optane 產品，主要是基於 3D Xpoint 儲存晶片所打造，而該技術就是由英特爾與美光共同研發。

去年 2018 年 7 月 18 日，英特爾 (INTC-US) 與記憶體大廠美光 (MU-US) 共同宣布，同意 3D NAND 記憶體的第二代 3D XPoint 技術，雙方將共同開發合作，並且預計將於 2019 上半年完成，之後更先進的技術開發則將分道揚鑣，由兩家公司各自進行，但目前英特爾卻傳出部分資料遭竊、並且告上美光員工涉案。

據美國法院裁定，法院已給 Rivers 三個工作日的時間，歸還所擁有的任何機密數據。目前尚不清楚律師們與法院之間互相影響的實情，但 Rivers 律師們聲稱，部分資訊並不是英特爾的商業機密，如人事資料。

Rivers 的其中一位律師在接受《The Register》訪問時表示，確實該法院裁定是雙方同意的，但 Rivers 「並不需要歸還任何資訊」。

英特爾是在去年 11 月向 Rivers 提告，並指控他暗中接受美光公司的工作後，試圖透過 USB 下載英特爾的「最高機密」，但英特爾表示 Rivers 並未下載成功，但英特爾也聲稱，Rivers 確實成功複製了一份「高度敏感的英特爾員工名單」，此文件可用於挖角英特爾高層員工。

據《The Register》報導，Rivers 承認下載了相關的人事資料，但強調這並非屬於商業機密範圍，同時 Rivers 亦承認保存了 110 個 Perl 腳本、ECC 計算器、 SSD 屬性計算器 DPM 等資訊，但 Rivers 表示，收藏這些數據只是出於個人興趣，這與產品開發全無關係。

目前為止，英特爾表示確實已收到美光返還的 USB 硬碟，但該 USB 硬碟打開後裡面是空空如也。